Ryktet om en State of Play i veckan stämde: Sony meddelar att man kommer köra en 40 minuter lång visning på onsdag. Det hela börjar klockan 23 svensk tid och ses på Youtube, Twitch eller Tiktok.

Fler än 15 spel står i kö för att visa upp sig. Två nämns vid namn - Rise of the Ronin och Stellar Blade - och dessa kommer ges lite mer utrymme, eller "extended look" som Sony säger.

Tillkännagivandet föregicks av rykten om en show i veckan, och det visade sig stäma. Så det föder hopp om att några av de spel det också ryktades om faktiskt visas. Ett axplock från rykteskorgen: Final Fantasy VII: Rebirth, Death Stranding 2, Silent Hill 2-remaken, ett nytt Metro och Bioshock-skaparen Ken Levines nya, Judas.

Konkurrenten Microsoft höll nyligen hov med en Developer Direct-show där framförallt Indiana Jones-spelet The Great Circle väckte intresse. Så med en fet Sony-show kan vi ha ett finfint spelår 2024 att se fram emot, särskilt om Nintendo hittar på att lansera "Switch 2" och en flock tillhörande spel.