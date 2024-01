Sony ryktas planera att ha en State of Play-show den här veckan, med nyheter om kommande Playstation 5-spel. Det antyds av flera branschmänniskor, och det viskas försiktigt om att onsdag kan vara dagen det sker på. Men ingen verkar säker.

Spel som kan tänkas visas viskas det också om. Och dessa är Final Fantasy VII: Rebirth, Rise of the Rōnin, Death Stranding 2, Silent Hill 2-remaken och Bioshock-skaparen Ken Levines nya, Judas. Ett nytt Metro-spel kan också vara i görningen. Allt detta enligt antydningar från XboxEra-grundaren och youtubern Rand of Thor. Samtliga uppgifter är obekräftade och ska ses som rykten tills vidare.

Konkurrenten Microsoft höll nyligen hov med en Developer Direct-show där framförallt Indiana Jones-spelet The Great Circle väckte intresse. Sedan dess har det spekulerats i att Sony kommer kontra inom kort.