Det var snart ett litet tag sedan det senast ryktades om framtidsplanerna för Xbox. På torsdag klockan 21 har Phil Spencer lovat att ge besked, men vi hinner med en till gissning innan dess.

Källor har informerat The Verge om att Obsidian-äventyret Pentiment och rytmliret Hi-Fi Rush kommer släppas till rivaliserande konsoler, alltså Playstation 5 och kanske Switch. De följs senare i år av Sea of Thieves. Fler förstapartsspel kan följa; det har ryktats om både Starfield och kommande Indiana Jones and the Great Circle.

Orsaken till denna stora förändring ska vara längre intresse än kalkylerat för Game Pass och Xbox-hårdvara. Genom att släppa spelen på konkurrerande plattformar hoppas Microsoft stärka ekonomin kring dessa delar i spelsatsningen. Men samtidigt ökar det oron för att man är på väg bort från egen konsoltillverkning och istället förlitar sig på att sälja spel till Nintendos och Sonys maskiner, spår The Verge.

På torsdag klockan 21 svensk tid avslöjar Microsoft framtidsplanerna för Xbox. Tills dess är antagandena ovan att betrakta som rykten.

