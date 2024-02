Många är vi som har ränt runt i skogen med Kelvin, den trebenta damen Virginia och sisådär 100 arga kannibaler per kvadratkilometer. Skogen har däremot varit ofärdig och upplevelsen ojämn i Sons of the Forest, men snart är det tänkt att vi ska få ta del av den färdiga versionen av spelet – vi får bara hoppas att det är mer färdigt än vad det första spelet var när det släpptes.

I en trailer för 1.0-versionen får vi se några av de nytillskott som spelet ska få den 22 februari, inklusive tvättbjörnar, en plattform att skicka upp hängflygare i luften med och skådespelaren Shawn Ashmore som rösten till huvudkaraktären Timmy.

Premissen för spelet är att man färdas till en ö för att leta reda på en försvunnen miljardär. Allt går givetvis inte som tänkt, och vips är man strandsatt på ön och omgiven av kanibalstammar som inte är glada över ens närvaro. Därefter gäller det att etablera en bas, hitta resurser, bygga allt mer avancerade prylar och givetvis se till att den stackars hjärnskadade Kelvin inte hittar på hyss.