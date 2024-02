Diablo 4 kommer till Game Pass nästa månad! Det avslöjade Xbox-presidenten Sarah Bond i Xbox-podcasten som släpptes i kväll.

Den 28 mars släpps spelet till Microsofts prenumerationstjänst, och det gäller både Xbox Series och pc. Därmed kan prenumeranter testa Blizzards demondräpare för sisådär 100 kronor i månaden.

Alla våra spel finns alltid på Game Pass. Så jag är glad att tillkännage att, efter att vi gått ihop med Activision och Blizzard och KIng, att Activision och Blizzards spel kommer till Game Pass, med början med Diablo 4 den 28 mars.

Att "alla våra spel kommer till Game Pass" torde innebära att även spel som Call of Duty och World of Warcraft kommer bli tillgängliga via prenumerationstjänsten. Ingen info om när och hur i afton, men vi lär få anledning att återkomma till det.