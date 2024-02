Obsidian släpper två Xbox- och pc-exklusiva spel till Nintendo Switch.

Först ut är Pentiment, som kommer till Nintendos bärbara... i morgon! Den 22 februari, alltså. Det följs av Grounded den 16 april.

Beskeden kom i Nintendo Direct-videon om tredjepartsspel som släpptes för en stund sen.

Ett par andra godbitar från sändningen: Kingdom Come: Deliverance också anländer till Switch, där är det den 15 mars som gäller. Och (till Fredriks stora glädje), en remake av Epic Mickey är på gång. Disney Epic Mickey: Rebrushed anländer någon gång under 2024.

Men rörande Obisidan-spelen: det bekräftar vad många trodde under förra veckans Xbox-podcast, där Phil Spencer & co lovade att fyra titlar (som man inte namngav) skulle komma till "andra plattformar" (läs: Switch och PS5). Återstår att se om dessa två får sällskap av Sea of Thieves och Hi-Fi Rush, och i så fall när. Och om/när PS5 får smaka på kakan.