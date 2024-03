Among Us blev ett av spelåret 2020:s stora snackisar och lockade mången spelare med sin blandning av socialt detektivarbete nervkittlande förräderi. De suspekta astronauterna har spridits vitt och brett, och tydligen ska de även få en egen animerad serie.

Nu har Variety rapporterat vilka som ska vara med och låna ut sina röster, och det finns en del bekanta namn. Eller vad sägs om Elijah "Frodo" Wood? Ett annat namn som spelare kan känna igen är Ashley Johnson, som gjorde röst och motion capture för Ellie i The Last of Us-serien, och även gjorde ett gästspel i TLOU-seriens första säsong på HBO.

Andra röster kommer från bland annat Randall Park (Human Resources, Fresh of the Boat, Always Be My Maybe) och Yvette Nicole Brown (Inside Out 2, My Dad the Bounty Hunter). Animeringen är det Titmouse som står för, som bland annat producerat Big Mouth och Star Trek: Lower Decks.

Vi vet inte när serien ska ha premiär.