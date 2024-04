Keepsake Games är en spelstudio i Stockholm bestående av personer som bland annat varit med och grundat både Hazelight och Mojang, och som har spel som It Takes Two, Minecraft, Mirror's Edge och Wolfenstein: The New Order på meritlistan.

Nu har de visat upp sitt första spel, och det verkar som att fans av rymden, co-op och FPS har något att se fram emot. Det heter Jump Ship och är ett PvE-spel för upp till fyra spelare (men det funkar även att lira ensam) som blandar strider och utforskande ur förstapersonsvy med strider medelst rymdskepp.

Det är uppdragsbaserat, så man kan till exempel välja ett där man ska våga sig ner i en anläggning på en planet, vilket leder till att man först får välja vilket av sina skepp man vill använda och sedan flyga dit. Man kan dock stöta på bokstavlig patrull både i rymden och nere på planeten, och tvingas välja mellan att försöka smyga sig förbi eller helt enkelt skjuta ner dem.

Spelarna som inte står vid ratten har hand om att släcka eventuella bränder ombord, bemanna kanontorn och på andra sätt se till att skeppet funkar som det ska. Det vankas dessutom rymdpromenader och oväntade överraskningar, såsom pirater. När man gjort det man ska är det bara att återvända till sin hangar för att spendera rymdstålarna på nya skepp eller uppgraderingar.

Jump Ship utvecklas till pc och Xbox Series X/S och ska släppas i early access när det är redo. Mer info på Steam-sidan.