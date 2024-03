För lite över ett år sedan skrev vi om att It Takes Two hade sålts i tio miljoner exemplar, och försäljningen tycks inte ha avtagit sedan dess. Spelet firade i går sin 3-årsdag, och lagom till det har det sålts i 16 miljoner exemeplar, meddelar Hazelight via Twitter/X.

De menar även att över 30 miljoner fans nu har spelat spelet, vilket nog kan stämma, även om en del av de 16 miljoner ägarna nog kan ha spelat med andra ägare. Spelet kammade inte bara hem riktigt bra betyg, utan placerade sig även på första plats i FZ:s prestigefyllda lista Årets spel 2021.

Vad Hazelight sysslar med just nu vet vi inte, men fans av It Takes Two kan åtminstone glädjas åt att spelet ska bli till film och/eller serie.