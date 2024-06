Elden Ring-dlc:et Shadow of the Erdtree får kritik på Steam, delvis för att det är svårt. Det är inte den kritiken Hidetaka Miyazaki bemöter i The Guardian men han dryftar (återigen) utmaningen i Elden Ring överlag. Han menar att Fromsoftware skulle kunna skruva ner svårighetsgraden flera hack och därmed välkomna "hela världen". Men. "Inte rätt väg att gå", menar Miyazaki.

Faktum är att han menar att Elden Ring skulle gå sönder om man sänkte svårighetsgraden.

Hade vi valt den approachen tror jag inte att spelet skulle ha åstadkommit vad det gjorde, eftersom känslan av bedrift som spelare får genom att övervinna dessa hinder är en så grundläggande del av upplevelsen. Att sänka svårighetsgraden skulle ta bort spelets glädje – vilket, enligt mig, skulle förstöra spelet självt.

Fromsoftwares spelbiblioteks främsta signum är hardcore-andan. Det finns sätt att mildra smällarna, som att levla, co-oppa och hitta sällsynta föremål. Men utmanande? Det är det alltid.