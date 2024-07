Tidigare i år utannonserades Nobody Wants to Die – ett detektiväventyr som utspelar sig i ett framtida New York – med en förrenderad trailer. Nu har vi till slut fått se lite från det faktiska spelet, och det ser riktigt atmosfäriskt ut.

Man axlar rollen som utredaren James Karra, som tar på sig att utreda ett fall på inofficiell basis. Till sin hjälp har han inte bara diverse högteknologiska prylar för att följa blodspår och dylikt, utan även förmågan att återskapa händelser för att se vad hände.

I denna värld har man dessutom lyckats få människor att leva för evigt genom att överföra deras medvetanden till nya kroppar, men bara om man har råd att betala statens avgift.

Nobody Wants to Die släpps den 17 juli på Xbox Series X/S, pc och Playstation 5.