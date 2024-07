Speldemon har blivit lite på mode igen och lyfts bland annat fram lite extra under Steam Next Fest. Nu vill Valve göra det göra det lite enklare att interagera med dem och har därför släppt en uppdatering som de kallar för The Great Steam Demo Update.

Den största nyheten är att utvecklare och utgivare nu kan skapa egna Steam-sidor för sina demon, vilket innebär att det blir lättare att lägga till beskrivningar, videoklipp och bilder från dem. Varje demosida bestyckas dessutom med en widget som länkar till det fullständiga spelet, och användare kan även välja att lägga till demon i sitt spelbibliotek utan att installera dem direkt – bra om man bläddrar på mobilen och vill installera titlar senare på datorn.

Demon kan även dyka upp i de olika topplistorna och går även att recensera, och har man önskelistat ett spel som blir man numer underrättad om en demo släppts av det.