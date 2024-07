Trots en ålder på aktningsvärda elva år är intresset för gratisrollspelet Path of Exile större än någonsin. Förra veckan fick det nytt innehåll (förpackat under namnet Settlers of Kalguur), och det följdes av nytt spelarrekord.

350 000 ska ha lirat samtidigt, skriver utvecklarna och menar då sannolikt på både pc och konsol. På Steam slogs rekordet i fredags kväll, och där har 229 000 lirat det samtidigt.

Path of Exile 2 då, var håller det hus? Det avtäcktes redan 2019, men försenades på grund av covid 19-nedstängningarna. En beta ska släppas i år, enligt en plan som inte släpptes i år. Så gissningsvis blir det skarp release tidigast 2025.