Svenska Zoink släppte under 2021 det Tim Burton-inspirerade spelet Lost in Random, som handlade om en värld där en tärning styrde allas öden. Zoink har sedan dess absorberats av lika svenska Thunderful, och nu har de utannonserat uppföljaren (eller kanske spinoffen?) Lost in Random: The Eternal Die.

Det har dock skett en del förändringar sedan föregångaren. Istället för tredjepersonsvy ser vi den nya huvudkaraktären Aleksandra snett uppifrån, och det är numer ett roguelite-spel. Aleksandra är drottning i riket Random, men finner sig nu fången i en mardrömslik värld där hon måste kämpa sig till frihet.

Under omgångarna kommer vi att hitta reliker som kan kombineras på hundratals olika sätt för att passa vår spelstil. Mellan omgångarna återvänder vi till en tillflyktsort där vi kan interagera med karaktärer och låsa upp permanenta uppgraderingar.

Lost in Random: The Eternal Die släpps under 2025 på Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Playstation 5 och pc.