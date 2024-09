Witchfire utvecklas av The Vanishing of Ethan Carter-skaparna The Astronauts och släpptes i early access förra året. Då var det dock bara Epic Games Store som gällde, men nu har vi till slut även fått ett datum på Steam. Det rör sig fortfarande om early access, och datumet att skriva upp är 23 september.

Det är en förstapersonsskjutare med rollspelsinslag där man jagar en häxa och hennes hejdukar i olika miljöer, där man utkämpar strider i högt tempo med en rad olika skjutvapen och magiska förmågor.

Mer innehåll läggs till löpande under early access-perioden, inklusive nya områden, fiender och vapen.