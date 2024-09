Remnant 2 är uppföljaren till Remnant: From the Ashes och blev riktigt populärt när det släpptes förra året. I november hade det sålts i två miljoner exemplar och det blev sedermera även tillagt i både Playstation Plus och Game Pass.

Två DLC:n har släppts hittills, och snart är det dags för ett tredje – det kallas för Dark Horizon och kommer att bli det sista DLC som spelet får. En trailer för det ser ni ovan, som även avslöjar att det släpps den 24 september.

Det utspelar sig i N'Erud, bland utomjordiska jordbruksmarker och robotiska varelser, och lägger till kraftfull utrustning och en ny typ av arketyp/spelarklass vid namn Warden.

Därtill kommer även en gratis uppdatering som bland annat lägger till ett nytt Boss Rush-läge, där man alltså får tackla spelets bossar på löpande band.