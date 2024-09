Natten bjuder på omtumlande nyheter. Via Jashon Schreier och Bloomberg får vi veta att hela personalstyrkan på spelutgivaren Annapurna Interactive har sagt upp sig. Detta inkluderar vd:n Nathan Gary och 24 andra personer.

Enligt Schreier har de förhandlat med ägaren Megan Ellison om att bryta ut Annapurna Interactive från det större bolaget Annapurna Pictures, men att Ellison dragit sig ur förhandlingarna, vilket lett till uppsägningarna.

Detta har givetvis orsakat stor oro bland de utvecklare som har slutit avtal med Annapurna om att ge ut deras spel, men enligt en talesperson för Annapurna kommer alla avtal att hedras och personalen att ersättas. Ny vd blir Hector Sanchez, som är en av grundarna till Annapurna Interactive.

Annapurna har bland annat gett ut populära titlar som What Remains of Edith Finch, The Outer Wilds och Stray, och gick för ett tag sen in som finansiär av Control 2 från Remedy.