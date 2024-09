Tales of the Shire är ett spel i The Lord of the Rings-världen där vi inte verkar behöva oroa oss över mäktiga ringar och svartklädda ryttare. Det lär visserligen finnas en del saker att oroa sig över även i denna livssimulator, men mer åt hållet vad man ska äta till andra frukost eller vilket bete man ska använda till fisket.

Det skulle ha kommit i år, men försenades tidigare under månaden till någon gång under 2025. Nu har de avslöjat ett exakt datum att ringa in almanackan, och det är den 25 mars som gäller.

I spelet kommer vi att kunna tillreda måltider, fiska, ordna i trädgården och slutföra diverse uppdrag. Spelet utvecklas av Weta Workshop, annars kända för att skapa specialeffekter och rekvisita till bland annat Lord of the Rings-filmerna.

Ni kan se mer från spelet i gårdagens videogenomgång.