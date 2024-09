Det förträffliga VR-boxningsspelet The Thrill of the Fight får en uppföljare. En early access-version av The Thrill of the Fight 2 släpps den 21 november, och där är det enbart multiplayer som gäller. Med andra ord en god chans att dela ut virtuellt stryk till vänner, fiender, chefer, föräldrar... ja, alla som ställer upp.

Det är bara Metas VR-headsets som gäller för den här tidiga versionen, närmare bestämt Quest 2, Quest 3 och Quest Pro. Första spelet finns även till Steam VR, men än finns ingen info om tvåan kommer dit också.

The Thrill of the Fight släpptes redan 2016. Det har skyhöga användarbetyg på Steam, och är en redig utmaning i fråga om uthållighet. Som boxning, fast utan risk för hjärnskador.