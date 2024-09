Nattens State of Play bjöd på en riktigt spännande utannonsering för alla som gillade Ghost of Tsushima – en uppföljare. Den heter Ghost of Yōtei och det är återigen Sucker Punch som står för utvecklingen.

Spelet följer den nya karaktären Atsu, som även hon kommer att dra på sig Ghost-masken. Det utspelar sig i en ny region av feodala Japan, nämligen berget Yōtei, som är snäppet vildare och mer laglöst än Tsushima. Året är 1603, vilket är över 300 år efter händelserna Ghost of Tsushima.

Inget släppdatum har vi fått, men det kommer till Playstation 5 under 2025.