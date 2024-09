Jag tror nog de flesta är överens om att Sony sparade det största och bästa till sist under nattens State of Play: Ghost of Yōtei som följer upp Tsushima under 2025. Den omtalade Horizon Zero Dawn-remastern bekräftades också, liksom Palworld till PS5 (nu!) och releasedatum för Monster Hunter Wilds. Vi har samlat alla nattens trailer undertill. Låt dig väl smaka.

Ghost of Yōtei – announce trailer

Playstation 5 Pro – game line-up sizzle

PS5 – Chroma Collection

Stellar Blade – Nier: Automata dlc & updates

Horizon Zero Dawn Remastered – announce trailer

Lego Horizon Adventures – pre-order trailer

Monster Hunter Wilds – release date reveal trailer

Dynasty Warriors Origins – overview trailer

Fortnite Dualsense – controller reveal

Towers of Aghasba – gameplay trailer

Fear the Spotlight – release date reveal

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered – first reveal

Hitman World of Assassination – announcement trailer

Alan Wake 2 – Lake House expansion

Dragon Age: The Veilguard – mage build deep dive

Dragon Age: The Veilguard – Blighted Dragon gameplay trailer

Fantasian Neo Dimension – release date announcement trailer

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – dlc announce/launch

Lunar Remastered Collection – announce trailer

Palworld – launch trailer

Archage Chronicles – first announce trailer

Metro Awakening – release date trailer

Hell is Us – gameplay reveal

The Midnight Walk – reveal trailer

Astro Bot – add-on trailer