En vecka har gått sedan den globala releasen av onlinerollspelet Throne and Liberty till pc, PS5 och Xbox Series-konsolerna. Enligt utgivaren hos oss, Amazon (Ncsoft utvecklar), har över tre miljoner flockats till mmorpg:et. Totalt har 24 miljoner timmar spelats. Spelet släpptes visserligen i Sydkorea i december i fjol och i andra delar av Asien i somras, men det är först nu det är tal om en global release. Amazon Games Christoph Hartmann berättar (via webbplatsen VGC):

Vi är så glada över att se hur alltfler spelare går med i spelet. Vi har bara börjat, och har en rad uppdateringar planerade, inklusive vår första slottsbelägring som kommer snart.

På Steam har free to play-spelet mixat omdöme. Av drygt 27 000 är 64 procent positiva. Det är faktiskt strax under Amazons New World, som i dagsläget körs av runt 7 000 dagligen på Steam.

Det återstår att se om Throne and Liberty blir en vinnare eller det motsatta i långa loppet.