Ubisoft anklagas för att samla in och dela användardata med Facebooks moderbolag Meta.

Två personer står bakom en en grupptalan (de representerar andra i samma situation) mot Ubisoft, skriver GI. Man menar att Ubisoft tillåtit att analysverktyget Pixel (som drivs av Facebook-ägaren Meta) samlar in personuppgifter från kunderna, och att denna data sedan delas till Meta. Det ska räcka med att en beöskare är inloggad på Facebook och besöker Ubisoft-butiken eller spelar via Ubisoft Plus. Kunden informeras inte om detta, påstås det.

Enligt anklagan har Ubisoft olovligen använt verktyget för att samla in och dela personuppgifter. De anklagas också för att ha använt Pixel utan att informera kunderna om det, vilket inte heller är tillåtet.

Det är i nuläget inte känt hur Ubisoft ställer sig till anklagelserna. Men de har en jobbig period bakom sig, med ett framflyttat Assassin's Creed Shadows, vek Star Wars Outlaws-försäljning, dykande aktiekurs och uppköpsrykten.

Vi hoppas att det vänder.