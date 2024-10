Efter att ha figurerat i en rad andra medier (podcast, serietidning och roman) är det nu till slut dags för Unknown 9 att även släppas i spelform under namnet Unknown 9: Awakening. I huvudrollen som Haroona ser vi Anya Chalotra, känd som Yennefer i Netflix The Witcher-serie, och hon står i fokus i spelets lanseringstrailer.

Haroona har förmågan att dra nytta av en parallell verklighet vid namn The Fold, som bland annat låter henne skapa en sköld som absorberar skott, få facklor att explodera och kortvarigt ta över fiender för att till exempel få dem att attackera varandra. All fokus ligger dock inte på action, för det finns all anledning att smyga och eliminera fienderna i det tysta.

Mer info om Unknown 9: Awakening i vår förhandstitt, och är man sugen på att lira så är det 18 oktober på Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4/5 och pc som gäller.