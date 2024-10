Väntan på en uppföljare till The Wolf Among Us har blivit en lång sådan, och något släpp förra året blev det inte, eftersom Telltale försenade det. Vi fick åtminstone några nya bilder från det tidigare i år, men annars har det varit rätt tyst.

Men spelet är åtminstone inte nedlagt, det försäkrar Telltale själva efter att en Reddit-användare hävdat att vederbörande pratat med en person med insyn i utvecklingen, som sagt att projektet riskerar att läggas ner på grund av budgetproblem.

Men i ett uttalande till Eurogamer tillbakavisar Telltale alltså uppgifterna.