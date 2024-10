Escape Factory pausas.

Fnatstic var (tyvärr) inte färdiga med spelvärlden efter det bisarra luftslottet The Day Before. Nej, i slutet av september sparkade man igång en Kickstarter för fysiskbaserade co-op-spelet Escape Factory. Av någon anledning fick spelet bara in drygt 25 000 kronor av de 160 000 man begärde, och nu har man slopat den här Kickstarter-satsningen. Intresset var inte stort nog.

På X skriver man att Escape Factory "tillfälligt" pausas, och... man utannonserar ett nytt spel.

Nej, det är inget skämt. (Eller är det?) Items är actionskräck och säljs in med orden "action-horror prop hunt". Tydligen är det också "precis vad många av er har väntat på!" Fnatstic tror att en ny Kickstarter-satsning kan bli verklighet och lovar att en demo kommer. För att stötta upp det finansiella kommer man släppa mobilspel där vinsten plöjs ner i Items. Man avslutar tweeten: