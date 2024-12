Det är årssammanfattningarnas tidevarv, och musiktjänsten Spotify listar vilken spelmusik som streamats mest under 2024. Och det är svenskt i topp i form av ett Minecraft-soundtrack. Sen har vi Undertale, Skyrim och The Witcher 3, som också de smekt trumhinnor under året.

Mest streamade spelsoundtracks på Spotify under 2024:

“Minecraft - Volume Alpha” - C418 “UNDERTALE Soundtrack” - Toby Fox “The Elder Scrolls V: Skyrim: Original Game Soundtrack” - Jeremy Soule “The Witcher 3: Wild Hunt” - Marcin Przybyłowicz, Mikolai Stroinski “Baldur's Gate 3 (Original Game Soundtrack)” - Borislav Slavov “Genshin Impact - Fountain of Belleau” - HOYO-MiX “Genshin Impact - Jade Moon Upon a Sea of Clouds” - Yu-Peng Chen, HOYO-Mix “Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon “Stardew Valley (Original Game Soundtrack)” - ConcernedApe “PERSONA5 ORIGINAL SOUNDTRACK” - アトラスサウンドチーム

