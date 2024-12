Det är jul, vilket innebär att Steam sänker priserna på en rad olika titlar för att fresta oss att utöka backloggen under sin vinterrea. Den är igång nu och pågår fram till den 2 januari klockan 19.00.

Gott om tid att botanisera med andra ord, och det finns en hel del som kan vara värt några slantar. Eller vad sägs om det stämningsfulla äventyrsspelet Firewatch för runt en tjugolapp? En annan titel som undertecknad varmt kan rekommendera är Control, som går lös på 8 euro.

Vill man lira något tillsammans under julledigheten så kostar svenskutvecklade It Takes Two också bara 8 dollar, och gillar man fordonsdemolering så kostar eminenta Beamng.drive 18 euro.

Hittat ett riktigt kap du vill rekommendera? Tipsa i kommentarerna.