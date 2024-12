The Midnight Walk har på något sätt lyckats flyga under min radar, men så här på julafton är det läge att ge det lite uppmärksamhet. Det utvecklas av svenska Moonhood, som grundats av några av personerna bakom Lost in Random och Ghost Giant, och har verkligen en säregen och häftig stil.

Vid första anblick ser världen och karaktärerna nästan ut att vara gjorda av lera, och det är de faktiskt. Konstnärer skapade det som syns i trailern ovan av lera, varpå det 3D-skannades och lades in i spelet.

I spelet vandrar man tillsammans med följeslagaren Potboy längs The Midnight Walk, där man måste skydda honom och hans flamma mot monster. Spelet släpps på pc, Playstation 5 och PSVR2, och nedan ser ni en video om hur lervärlden väcktes till liv.