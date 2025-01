En ny radda spel har tillkommit i månadens PS Plus-katalog. Om du prenumererar på PS Plus Extra eller Premium kan du lira God of War Ragnarök, det gudalika actionäventyret från sent 2022.

Vid sidan av denna best finns också den japanska maffian i Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, actionrollspelet Atlas Fallen: Reign Of Sand, SD Gundam Battle Alliance, PS4-liret Sayonara Wild Hearts, ANNO: Mutationem , Orcs Must Die 3 och slutligen Poker Club.

Men vänta, det kommer mer! Premium-prenumeranter får tillgång till Medievil II och Indiana Jones... ...and the Staff of Kings, PS2-spelet från 2009. Alltså inte nya Indy (som kommer till PS5 i vår, fast sannolikt inte via PS Plus).

Mer info i PS-bloggen.