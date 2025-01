I höst fyller PS5 fem år, och från och med januari 2026 kommer PS4-spel bara "sporadiskt" erbjudas via PS Plus-medlemskapet. Många har uppgraderat från PS4 till PS5, och den trenden hakar PS Plus på. Detta avslöjar Sonys Adam Michel via Playstation-bloggen.

Det gäller både månadsspel och spelkatalogen. Spel till både PS5 och PS4 är fortfarande aktuella.

När vi övergår till PS5 kommer PS4-spel inte längre att vara en central förmån och kommer endast att erbjudas sporadiskt från och med januari 2026 för Playstation Plus månadsspel och spelkatalogen. Vi kan fortfarande tillhandahålla titlar som kan spelas på både PS4- och PS5-konsoler efter detta datum.

Månads-PS4-spelen du aktiverat kommer inte påverkas. Så länge du är PS Plus-medlem kommer du kunna ladda ner dem. PS4-titlar i spelkatalogen är också kvar så länge de är just PS Plus-spel.

Februaris månadsspel har avslöjats. High On Life och Pac-Man World Re-Pac gäller både PS5 och PS4, medan Payday 3 är ett renodlat PS5-spel.