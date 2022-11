Kratos äger veckan - inget snack om det. Och det syns förstås i redaktionens spelplaner inför helgen, men en och annan annan titel smyger sig också in, däribland getter, lantbruk och rymdfärder.

Hur ser din spelhelg ut?

Mike Stranéus

Jag kommer inte spela God of War: Ragnarök. Jag kommer inte spela God of War: Ragnarök. Jag kommer inte spela God of War: Ragnarök.

Vem försöker jag lura? Jag kommer vika mig för hypen och naturligtvis spela God of War: Ragnarök. Allt är Fredriks fel.

Valentin Lundin

God of War: Ragnarök. Ja, det är klart att jag kommer sitta i full cosplay med smink och en yxa på ryggen när jag kör!

Jonas Vågström

Jag kommer att umgås med både asagudar och getabockar då speltiden delas mellan God of War Ragnarök och Goat Simulator 3. Get-recension kommer snart!

Fredrik Eriksson

Jag pendlar igen. Milde tid! En trogen följeslagare har varit Animal Crossing: New Horizons. Visserligen blir jag hemma i helgen men såklart kan jag inte undgå att fiska, fånga kryp och betala av den växande Tom Nook-skulden.

Robin Andersson

Castlevania: Circle of the Moon blir helgens underhållning, och sedan kommer jag nog gotta ned mig i Netflix-serien också.

Mikael Berg

Jag ska charmera/irritera allt och alla i Baldur's Gate 3 med min halfling bard.

Daniel Sjöholm

Blir att götta ner mig i lite ny simbuilding. Har lite svårt att bestämma mig om jag ska testa Against the Storm, Stranded: Alien Dawn eller Land of the Vikings. Kanske alla tre...?

Jonny Myrén

Det blir en liten rymd-blast from the rymd-past i form av Faster Than Light. Någon gång ska jag överlista rymdspindlarna.

Tomas Helenius

Fortnite. Den kulan blev svårduckad när 10-åringen fastnade, och inte blev det lättare när också fru klibbade fast i det där intrycksfyrverkeriet. Men jag har PUBG redo som avledande manöver om en lucka blottar sig.

Johan Lorentzon

Det blir nog att försöka sätta spiken i kistan på Mario och kaninerna. Möjligen att jag åker och köper God of War Ragnarök trots att jag bara har en PS4.