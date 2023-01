Ett nytt spelår gryr och hand i hand vandrar vi in i det. Några eftersläntrare återstår, men mycket talar för att 2023 blir året då vi släpper taget om den grånade PS4- och Xbox-generationen. Detta för att fullt ut se Playstation 5 och Xbox Series-konsolerna ta vid. Det vinner alla på, inte minst pc-folket som får Xbox Game Studios-spel dag ett och överhuvudtaget får Playstation-titlar.

Jo, 2023 år handlar om att etablera current-gen – men sannolikt också om ett långsamt farväl. Switchen är inne på sitt sjätte år och det börjar surras om efterträdaren. Enorma skor att fylla.

Inget format är ju dock bättre än spelen det förses med och därför ska vi, enligt gammal god FZ-tradition, ta oss an spelåret genom en enorm lista med 50 spel vi av olika skäl ser fram emot extra mycket. De är våra drömmar, men facit får vi däremot undan för undan i releaselistan.

Gott nytt spelår, bästa FZ-läsare. Nu åker vi!

Alan Wake II

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 2023

Vi hade hoppats länge, slutat hoppas ännu längre. Men så plötsligt syntes ett ljus i mörkret. Eller rättare sagt: en ficklampa. Alan Wake kommer tillbaka. Remedy har antytt att allt inte kommer vara så som vi kom ihåg det. Visst, Alan Wake II sker i studions familjära tredjeperson men snarare än att vara "action med skräckinslag" är det renodlad skräck.

Den första, naggande korta, teasern hintar om att vi återvänder till Twin Peaks-lika Bright Falls, men också att en viss del av den svarta sagan kommer utspela sig på regnvåta storstadsgator.

Aliens: Dark Descent Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Release: 2023

Alien: Isolation fångade essensen hos Ridley Scotts Alien från 1979, och stöpte om det till Amnesia-nervig skräck i förstaperson. Med Aliens: Dark Descent är det i stället James Camerons Aliens som agerar inspirationskälla, här tolkat som (pausvänlig) realtidsstrategi med Xcom-vibbar. Potentialen finns där, men Alien-spel har också en viss kvalitetsvariation. Aliens: Dark Descent - förhandstitt

Amnesia: The Bunker

Pc, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Release: mars

Att hajpa är ibland hopplöst. Inte minst när hajpen dras ut i åratal och hinner dö innan ens spelet ifråga släppts. Hopplöst, som sagt. Ett tips: gör som sydsvenska Frictional. De avslöjade Amnesia: The Bunker i december. Och releasen...? Den sker redan i mars. Ett skolboksexempel.

Amnesia har inte träffat djupt sedan originalet, men däremellan gav Frictional oss existentiell huvudvärk i Soma. Vi vet vad det kan. Amnesia: The Bunker ämnar skriva om seriens spelregler, med en "semiöppen" värld i en WW1-bunker. Vi längtar – och behöver alltså inte göra det länge.

Arc Raiders Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 2023 Battlefield 2042 blev inte vad vi ville, men lyckligtvis har avhoppade EA-chefen Patrick Söderlund och flera gamla Dice-rävar (som hjärnan bakom Frostbite) något på gång. Detta något är Arc Raiders. Ett nytt spel i ny spelmotor som ska ge oss framtidens spel idag. Eller om vi ska vara petiga: 2023.

Ark 2

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 2023

Det är alltid jobbigt när det förflutna kommer tillbaka och biter dig i arslet. Inte minst när det förflutna är en urtidsdinosaurie. Ark 2 är ett svinsnyggt Unreal Engine 5-spel där du i rollen som Vin Diesel (i sin tur i rollen som protagonisten Santiago) tar dig an en survival-sandlåda, nu med Dark Souls-lika strider. Och du kan vara lugn: moddar fortsätter vara blodet i de här ådrorna.

Armored Core VI: Fires of Rubicon Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Release: 2023

Fromsoftware hade kunnat göra Elden Ring 2, Dark Souls 4, Bloodborne 2 eller Sekiro 2. I stället valde de att vrida klockan längre bakåt och återvända till mecha-serien Armored Core. Spelen står sig slätt mot samtida Fromsoft-titlars popularitet, men tydligen fanns motivation till Armored Core VI: Fires of Rubicon. Och när hardcore-gudarna talar, så lyssnar vi. Fokuspunkten är bombastiska bossar och man kommer inte göra spelet Soulsborne-likt.

Assassin's Creed Mirage

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna

Release: 2023

Assassin's Creed är inte vad serien en gång var. Om det är bra eller dåligt går att debattera i oändlighet. Låt oss inte göra det. Låt oss i stället konstatera att Mirage blir ett actionäventyr på 15–20 timmar, till skillnad mot hundratalet timmar i actionrollspelen Origins, Oddysey och, senast, Valhalla.

Assassin's Creed Mirage bygger på tre grundpelare: stealth, parkour och lönnmord. Bekanta för seriens veteraner. Dessutom placerar man äventyret i Mellanöstern, något som förstås drar tankarna till originalets Jerusalem och Damaskus. Dessutom: komplexa Basims ursprungshistoria.

Baldur's Gate III Pc

Release: augusti En gång var Bioware kungar, men vi skulle ljuga om vi satt rollspelskronan inte hamnat på sniskan. Skulle vi lita på att de kunde göra ett Baldur's Gate III rättvisa? Tveksamt. Om vi snarare litar på att Larian – gänget bakom fem av fem-spelen Divinity – kan göra det? Tveklöst. Early access-succén är redan ett faktum. Nu stundar skarpt släpp. Baldur's Gate III - hands-on

Banishers: Ghosts of New Eden

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: sent 2023

Don't Nod (tidigare Dontnod) är en studio med många genresträngar på lyran. Life is Strange och Vampyr. Remember Me och Twin Mirror. Banishers är ännu en udda fågel och tycks göra "en A Plague Tale". Nämligen, blanda fantasy med verklighet. Ett spökjägarpar, Antea Duarte och Red mac Raith, spelar huvudrollerna. Situationen kompliceras emellertid när en av dem blir ett spöke.