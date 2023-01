Den här veckan har spelåret 2023 fått en överraskande stark skjuts. Visst, vi visste att Dead Space skulle komma, men tack vare två Game Pass-skrällar ser det ut att bli en extra fin spelhelg. Vi tänker givetvis på Hi-Fi Rush och Goldeneye 007 (som också kommer till Switch). Den här duon, bland andra, kommer gå varm när FZ-redaktionen tar #spelhelg. Vad kommer du att spela?

Valentin Lundin

I helgen blir det mest traditionellt bordsrollspel för min del när jag leder några vänner igenom en egenskriven Pathfinder 2e-kampanj. Men ska försöka klämma in lite Hi-Fi Rush också!

Daniel Sjöholm

Kastar mig in som rockstjärna-wannabe i Hi-Fi Rush. Kul att det dök upp från ingenstans och fanns tillgängligt direkt. Ser riktigt kul ut dessutom!

Joakim Kilman

Jag får lite krupp på karaktärerna, men jag ska väl försöka spela lite mer Fire Emblem Engage.

Jonny Myrén

Jag tänker kapa lemmar på löpande band i Dead Space-remaken.

Tomas Helenius

My name is Son. Co-op with Son. And I'm gonna play Goldeneye 007. In co-op. With my son.