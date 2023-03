@Wakkaah får i kvällens FZ Play sällskap av @Daniel Sjöholm, då de båda herrarna (och Kelvin) ska ta sig an nysläppta early access-succén Sons of the Forest. Japp, klockan 20 är det Wakkaah och Daniel (och Kelvin) som är skogens söner. En skogspromenad du garanterat inte vill missa.

Du ställer alltså klockan på 20.00 för att se vem som vinner: skogen eller vår favoritduo.