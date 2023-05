Kollega Fredrik har under våren pratat om att spara Zelda: Tears of the Kingdom till semestern. Tror ni han klarar det? Nä, han är svag i spelköttet. Övriga red viftar ljussablar från både nu och då, kör totalt krig och besöker helvetet.

Hur ser dina spelplaner för helgen ut?

Fredrik Eriksson

Räknar minuterna till jag kan lägga mina fredagsfingrar på The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Till dess gråter jag.

Robin Andersson

Jag har just fått min första ljussabel i Knights of the Old Republic II. Nu kan jag rollspela som en jediriddare på riktigt!

Tomas Helenius

Det var sablar så kul att svinga sablar förra helgen, så fortsatt Star Wars Jedi: Survivor-lirande. Med dubbla sablar!

Johan Lorentzon

Jag kanske också ska ge mig på det där rymdspelet där man slåss med lysrör?

Mikael Berg

Börjar bli dags att ge sig i kast med kaosdvärgarna i Total War: Warhammer 3, känner jag.

Jonny Myrén

Det blir mer Jedi: Survivor, med stor sannolikhet varvat med Bramble när den dåliga prestandan blir för mycket.

Jonas Vågström

Kommer att dra igång Planet of Lana som verkar oerhört intressant – Recension kommer! Sen har jag införskaffat en arkadsticka så det blir nog några rundor i Capcom Fighting Collection också!

Mike Stranéus

Kommer att spela om Zelda: A Link To The Past på mini-SNES för att bevisa att Fredrik har fel. Och jag har rätt.

Valentin Lundin

Planen är att varva Zelda: Tears of the Kingdom och försök att slå världsbossen i Diablo IV-betan med vår FZ-klan!

Joakim Kilman

Möjligen lite Zelda, om ni hört talas om det spelet. Annars kanske lite Age of Wonders 4 eller Wartales? Det märks.