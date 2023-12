Årets Game Awards går av stapeln klockan 01.30 i natt (se showen här). En del handlar förstås om tunga priser, men minst lika mycket kretsar kring tunga förväntningar. Geoff Keighleys show har blivit ett slags kondenserat E3 med en kavalkad av tunga nyheter och "World Premiere"-trailers. Själva begreppet "World Premiere" frångår man i år, men vi kan vara säkra på Keighley ändå kommer göra vad han kan för att blåsa oss av stolarna. Ett trailerkalas, och det här lovar han:

Du kommer upptäcka överraskande nya världar. Avslöjanden från massiva varumärken och de största namnen i branschen. Men också spel från förstagångsutvecklare, små oberoende studior utan avtal, och nya röster som förtjänar att höras.

Ett fåtal saker vet vi, annat kan vi gissa oss till, medan en del kan vi bara spekulera kring – och hoppas på. Detta är vad vi vet och tror oss veta om årets stora Game Awards-avslöjanden.

Xbox kommer lastat – med Hellblade 2-datum? Xbox har frestat med "viktiga utannonseringar" under Game Awards. (Ja, det där är plural.) En het kandidat är Hellblade 2. Spelet utannonserades under Game Awards 2019 (!) och fyra år senare vore det förstås vackert om cirkeln sluts för Senuas saga. Hellblade 2 åldersmärktes nyligen i Australien, och dylika grejer brukar vara tecken på att något är på gång. Spelet ska släppas under 2024 och nu är det läge att ringa in ett skarpt datum. Obsidians action-RPG Avowed är ett annat spel som ska släppas 2024. Det kan vara trailerläge även här. Fable är ett annat efterlängtat spel, och vad sägs om att snacka Game Pass och Activision Blizzard nu när jätteaffären (68 miljarder dollar, gott folk) är klar? Call of Duty och Diablo på väg till Game Pass, månne?

God of War Ragnarök expanderar... kanske?

Vaga men flera rykten viskar om att en God of War Ragnarök-expansion (kanske fristående) kommer avslöjas innan årets slut. Ska det hända så kommer det inget bättre läge än nu. Om inte annat kan man avslöja Ragnarök till pc. Det vore verkligen inte en dag för tidigt.

Sony har säkerligen en hel hoper spel på gång. Det vi konkret känner till är Wolverine, som blir Insomniacs nästa storsatsning efter Spider-Man 2-succén. Sedan har vi pålitliga studior som Naughty Dog och Tsushima-gänget Sucker Punch. Det har också ryktas om ett nytt Uncharted – kanske har vi till och med redan skymtat det?

Baldur's Gate 3 får Xbox-datum – och släpp!? "Kan det till och med bli ett Game Pass-spel?" Något vi kan slå fast är att vi får ett datum för Baldur's Gate 3 till Xbox. Gott så efter Series S-strul. Vad som potentiellt sett kan bli ännu godare är ett släpp i samband med showen. Det låter inte otänkbart då löftet är Xbox-release under 2023, och 2024 står otåligt och stampar i farstun. Kan det till och med bli ett Game Pass-spel? Där är vi mindre övertygade då Larians spel blivit en enorm succé. Å andra sidan: Microsofts plånbok är djupare än det mesta, och Game Pass-status vore ett plåtser på såret efter att spelet dröjt.

Segas superspel

Vi vet försvinnande lite om Segas första superspel. Men. Det ska släppas senast mars 2026 och "går bortom det traditionella ramverket för spel". NFT-snack har (tyvärr) förekommit.

Under Game Awards kan detta så kallade superspel till sist bli konkret. Sega har skickat ut brev där de välkomnar "ny era, ny energi" och uppmanar oss att följa den stora showen. Det låter definitivt som ett superläge. Sega-chef har sagt att man vill "överträffa Mario", vilket man inte har lyckats göra på sisådär 800 försök. Men skam den som ger sig!

Läge för Brothers-remake och Josef Fares-show Ryktet går: så tidigt som under Game Awards kan vi få remake-avslöjande gällande Josef Fares debut Brothers: A Tale of Two Sons. Det har visserligen inte sagt något om vem som kan vara utvecklare. Det är inte otänkbart att Josef Fares hellre arbetar på sitt nya spel än ett tio gammalt sådant. Å andra sidan: Fares trivs på Game Awards-scenen. Han skulle mycket väl kunna ramla in för att avslöja detta och ge oss en första titt på hans nästa titel. Möjligen blir det ett "fuck" eller två också, för det hör ju till.

Kojima + Keighley = Death Stranding 2?

Hideo Kojima är van vid Geoff Keighleys sällskap och Game Awards-scenen. För ett år sedan presenterades Death Stranding 2 med en (förstås) märklig trailer. Ett år senare kan det vara läge för Kojima-san att bli lite mer konkret. Varför inte ge oss ett releasedatum också?

"Hideo Kojima är van vid Geoff Keighleys sällskap"

Det ska sägas: Kojima har fler saker på gång. Så som ett spel som är konsolexklusivt till Xbox – som bekant kommer till Game Awards. Det har viskats om och läckt kring Overdose, men säkra kan vi inte vara. Den ikoniska spelskaparen har sagt att Microsoft trodde på honom där andra tyckte att han var galen.

Elden Ring: Shadow of Erdtree Förra årets bästa spel enligt FZ-läsarna var Elden Ring. I början av året avslöjades expansionen Shadow of the Erdtree. Och sedan dess...? Dödstyst. Geoff Keighley ska dock ha besökt Fromsoftware i Japan och värt att nämna är att datumet för Elden Ring avslöjades under hans Summer Game Fest. Det finns en relation och en tydlig koppling. Det har tisslats och tasslats kring decemberavslöjande och februarisläpp.

Dead by Daylight-singleplayer från Supermassive

"Supermassive är mer än sin skräckantologi"

Supermassive är mer än sin skräckantologi Dark Pictures. De är i färd med Little Nightmares 3, och kommer till Game Awards med en interaktiv berättelse för ensamspelaren baserad på co-op-skräcken Dead by Daylight. Spänning, spelarval och en story som kan ta vägen lite vart som helst är fokuspunkter. Räkna med både titel och trailer under nattens föreställning.

Persona-gänget visar Metaphor: Refantazio När Persona-Atlus gör jrpg, ja, då spelar vi. Metaphor: Refantazio är tekniskt sett understudions Studio Zeros skapelse, men nog finns likheter. Inte minst är det värt att nämna att flera av nyckelpersonerna arbetat med Megami Tensei-serien. Spelet kommer till Game Awards. Äventyret tar oss till en medeltida värld som ska spegla spelets samtid. Det utannonserades redan 2016, så det är hög tid att vi får ett datum. Snälla?

INTE Grand Theft Auto VI

Det spekuleratdes ett tag kring att Rockstar skulle släppa första trailern från GTA VI under Game Awards. Men Rockstar gör som de vill, och ett par dagar innan Game Awards, en av spelårets stora happenings, såg de till att skapa en ännu större händelse när de släppte GTA VI-trailern som redan har en bra bit över 100 miljoner visningar. Det är visserligen inte totalt omöjligt att Rockstar dyker upp under Game Awards, men knappast logiskt.