Om du mot förmodan skulle behöva en anledning att sitta inne och spela i helgen så är det bara att sticka ut näsan och känna på vädret. Det blir inomhushelg, och FZ-gänget kommer spela nytt och gammalt om vartannat. Föruom Mike då, som ska gå på fin-LAN.

Hur ser dina spelplaner för helgen ut? Berätta vad du ska lira i kommentarerna!

Mike Stranéus

Kommer hänga på Red Bull Gibaway hela helgen, så något LAN-igt kan jag nog definitivt räkna med. Jag får se vad som vankas helt enkelt.

Joakim Kilman

Det där nya Deep Rock-spelet ser lovande ut. Sista vilohelgen innan jag återgår i jobb efter en operation, så lite Theme Hospital vore passande också. Lite nytt, lite gammalt.

Tomas Helenius

I veckans avsnitt av "Omotiverat långa spel" kikar vi närmare på The Last of Us Part 2. Slutet väntas nås vilket år som helst nu!