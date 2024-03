I helgen fyllde Switch sju år. I konsolår räknat är det en evighet. För att ge lite perspektiv: när PS4 fyllde sju år släpptes PS5, och när Wii U fyllde sju år, ja, då hade vi glömt att den ens existerat. Men Switchen har bara fortsatt och fortsatt – och fortsätter – ge oss otroliga spel.

Men nog anar vi ändå slutet? Visst, Nintendo skulle kunna göra "en Super Mario Wonder" och dra ytterligare en modern klassiker ur hatten i sommar eller höst. Men det viskas om att de är i full färd med spel till "Switch 2", som i sin tur ryktas släppas under 2025.

Men nu är nu, och nu är det Switch som regerar med 139 miljoner sålda konsoler. Låt oss hylla konungakonsolen med att lista de tio bästa spelen. Vi håller oss till titlarna som hör hemma på Switch. Exklusiva spel, kort sagt. Därmed blir det också – spoiler alert! – väldigt mycket Nintendo.

10. Metroid Dread Release: oktober 2021 "Metroidvania-spel blir knappast bättre än i Metroid-skrud" Vi har längtat sedan Gamecube. Wii, Wii U och (snart) Switch har passerat utan det numera mytomspunna Metroid Prime 4. Hösten 2021 kändes väntan mindre plågsam än någonsin. Vad hände? Metroid Dread hände. Det var ett "förlåt oss"-kort från Nintendo, som samtidigt var ett vykort från en svunnen Metroid-tid. En tid då serien definitivt var "Super". Metroidvania-spel blir knappast bättre än i Metroid-skrud (det skulle vara något Castlevania...). Det sidoscrollande actionäventyret blandar gammalt (jättegamla morphbollen) med nya knep, som stormmissiler och trippellaser. Kartan byggs bit för bit ut och blir med tiden lika mycket labyrint som lurig lekstuga. De dödliga Emmi-robotarna gör dessutom att Samus inte längre är jägaren, utan också bytet. En slående scenförvandling. FZ:s recension

9. Pikmin 4

Release: juli 2023

Pikmin, Nintendos "trädgårds-take" på realtidsstrategi har aldrig slagit rot sådär djupt som vi vet att Nintendo-spel kan. Pikmin 4 är på mindre än ett år på god väg att ändra på den saken. Det är uppföljare som knappast ställer något på ända, utan istället försiktigt förfinar konceptet.

Efter en obligatorisk kraschlandning på en prunkande planet tvingas vi komma till undsättning av allas vår kapten Olimar. Ännu en gång med hjälp av alla slags pikmins. Nya gynnare är pikmins av is som kan frysa vatten och lysande pikmins som möjliggör nattliga tower defence-eskapader. Oatchi piggar också upp, som den söta (nästan)hund han är.

8. Super Mario Bros. Wonder Release: oktober 2023 I fjol var Switchen inne på sitt sjätte år, vilket vi slagit fast är ansenlig ålder. Sett till toppen var det ett av konsolens allra bästa år som avrundades med det vassaste 2d-Mario-spelet på många, många år. Kanske rentav det bästa sedan Super Mario World på SNES? Stort! Ja, faktum är att Super Mario Bros. Wonder känns mer "new" än den något avdankade New Super Mario-serien. Ett kreativt plattformskaos som närmast slår knut på sig själv i sin iver att överraska oss där upp blir ner, Mario blir en elefant och allt blir alldeles, alldeles... underbart. FZ:s recension

7. Fire Emblem: Three Houses

Release: juli 2019

När tidigare, till stor del, bärbara Fire Emblem intog Switch var det överraskande nog inte den där vanebildande turordningsstrategin som överrumplade allra mest – även om den fortsätter vara spelknark. Nej, flera år innan Hogwarts Legacy släpptes lyckades Three Houses skapa Hogwarts-magi. Ett fantasyslott med rivaliserande elevhem och tonårsdramatik.

När man förlorar sig i high school-simulatorn (som gör den här biten bättre än Hogwarts Legacy!) är det lätt att glömma bort Fire Emblem-komponenten. Men den finns där likt ett klister som håller ihop alltsammans. Tiden du tillbringar på lektioner med alla elever gör också att turordningsstriderna får ett extra lager av känslor. Du bryr dig på riktigt.

6. Super Smash Bros. Ultimate Release: december 2018 "Lika kalaskul och kaotiskt som dagen då det släpptes" Masahiro Sakurai har blivit för Super Smash Bros. vad Shigeru Miyamoto var för Super Mario Bros. Oersättlig. Sakurai-san har svårt att föreställa sig ett framtida spel utan honom – och vi är många som nickar medhållande. Det är samtidigt svårt att se hur han och teamet ska lyckas överträffa Smash Bros. Ultimate. "Ultimat" är bara förnamnet på det här slagsmålskalaset som varit en stapelvara för Nintendo-konsoler sedan Nintendo 64 och som aldrig varit bättre. Trots att det fyllde fem år i december fortsätter det kännas lika kalaskul och kaotiskt som dagen då det släpptes. Bäst före-datum: nej. FZ:s recension

5. Xenoblade Chronicles 3

Release: juli 2022

Lika länge som Switch funnits, lika länge har det grafiska kritiserats. Ja, till och med hånats. För att gå rakt på sak: Switch är svagare än, säg, PS4:an, och förstås en flugviktare jämfört med PS5. Samtidigt finns det ett gäng svarta magiker som lyckats koka soppa på Switch-spiken. Xenoblade Chronicles 3 är en hisnande skönhet, och det är inget som ska sägas lite överslätande då det handlar om "svaga Switch". Nej, spelet är galet snyggt. Punkt.

Det faktum att det också råkar vara ett jrpg av absolut högsta klass skadar inte. Efter Xenogears och Xenosaga har Xenoblade hittat hem hos Nintendo. Trean är en perfekt mix av en innerlig berättelse och en öppen, storslagen värld som får upptäckarglädjen att löpa amok. Ett omistligt äventyr.

Monolith Soft har hjälpt Nintendo bygga Zelda på Switch. Det är lätt att förstå varför.

4. Mario Kart 8 Deluxe Release: april 2017 60 miljoner spelare har absolut inte fel. Mario Kart 8 Deluxe är ett unikum. Trots Super Mario hit och Zelda dit har en enkel nyversion av ett Wii U-spel blivit konsolens mesta kioskvältare. Fyra av tio som äger en Switch har köpt Mario Kart 8. På Wii U var den siffran ännu värre. "Slår bredare än Autobahn" Men det är alltså helt i sin ordning då åttonde Mario Kart är fenomenalt och slår bredare än Autobahn. Oavsett om du kör hellre än bra eller om du vill slipa på hundradelar finns det tonvis med spelglädje att tanka dig full med. Det är djupt men du känner dig fjäderlätt. Nej, konceptet har inte kommit många mil sedan begynnelsen på SNES. Lava fortsätter vara varmt och blå skal djävulens påfund. Och Mario Kart 8 Deluxe? Himmelsk glad-racing. FZ:s recension

3. Animal Crossing: New Horizons

Release: mars 2020

Alla speljättars våta dröm är att släppa rätt spel i rätt tid. I fallet Animal Crossing: New Horizons blev tajmingen snudd på obehaglig. När världen stängde ner och vi blev isolerade öar byggde Nintendo en bro till en sagovärld. En livboj när verkligheten stormade.

Långt bortom svarta rubriker och pandemipanik fann vi förtröstan i att samla snäckor, bygga ut vårt hus, se solen gå upp, ja bara vara. Animal Crossing är speciellt på det viset. Ett spel som finner storheten i det lilla. Att bara existera är oftast gott nog och flera sjumilakliv från nästan alla andra spel som finns där prestation är allt. Men i New Horizons finns inga high score-listor. I den här världen räcker det att bara leva och få vara en del av ett härligt gäng.

Det är en sådan liten sak. Men om du tänker efter: är den ändå inte störst av allt?

2. Super Mario Odyssey Release: oktober 2017 "En värdig uppföljare till Super Mario 64" Vi har skrivit om Nintendos förbluffande sjätte år, men där hade vi förmodligen aldrig hamnat om det inte vore för den knock-out första året var. Manegen krattades tidigt för stordåd. Ta bara Super Mario Odyssey, som är en värdig uppföljare till Super Mario 64. Det borde inte vara möjligt, men redan från start visade Nintendo att det omöjliga var möjligt med Switch. Öken, skogar, en storstad, äventyr bland molnen, ja, hela vägen till månen – i Super Mario Odyssey finns allt och ännu mer. Och på tal om månen: det finns över 800 att samla på. Det är omöjligt att svara på om konceptet med öppnare världar är bättre eller sämre än det linjära i Galaxy-spelen och 3D World, men variationen är förstås tacksam. Visst, det har kanske inte den mått av innovation som 3d-Marios ofta stoltserat med, men där innovationen saknas får vi en glädjeinjektion rakt i hjärtat. Det var roligt 2017, fortsätter vara en glädjekälla 2024 och kommer vara fantastiskt kul för tid och evighet. Amen. FZ:s recension

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild och Tears of the Kingdom

Release: mars 2017, maj 2023

Varför ska vi ens försöka skilja dem åt? De hör ju ihop. Breath of the Wild är början, och Tears of the Kingdom fortsättningen. Det ena släpptes samtidigt som Switch och det andra i solnedgången av konsolens livscykel. Två fantastiska äventyr, en enorm helhet.

Breath of the Wild var frisk luft för Zelda, men framför allt var det frihet. Äventyr har alltid varit seriens nav men för första gången sedan – ja, faktiskt! – 1987 års original gavs vi friheten att själva staka ut vår väg i Hyrule. Ett koncept som hade kunnat gå vilse men som istället gjorde oss obundna. Resan genom ett vildvuxet Hyrule i ruiner varade för många en bra bit över hundra timmar. För andra betydligt kortare. Det var, vackert nog, upp till oss.

Sex år senare gjorde Nintendo något de sällan eller aldrig gör med Zelda: en rak uppföljare. Men det var inte bara mer av det goda, utan ett Hyrule som vuxit på både höjd och i djupet. Det var en resa upp i himlen, och en underjord Nintendo genialiskt nog undvek att visa fram till release. Däremellan var det ungefär det Hyrule vi kände, men också ett som väckts till liv och sakta börjat återuppbyggas. Det värmer extra med Breath of the Wild i backspegeln.

För det gamla äventyret bär man med sig in i det nya, och idag har de smält ihop.