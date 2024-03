Vi kliver in i andra veckan av skurkturneringen, och när den är slut har faktiskt hälften försvunnit (del ett här, del två här). Vi kan redan räkna bort storheter som Far Cry 5:s sektledare Joseph och självaste Mahatma "kärnvapen" Gandhi. Vilka faller nu? Vilka står kvar när krutröken lagt sig?

Tredje omgången av 32-delsfinalerna pågår till och med torsdag. Vi får se de mentala mästarna Psycho Mantis och Alma Wade göra upp, Marios två ärkerivaler – Bowser och Donkey Kong – äntrar scenen, och vem skäller egentligen högst av Dog och Kefka? Det ska vi ta reda på nu.

Så här går det till Hälften av 32-delsfinalerna har avgjorts. Sextiofyra skurkar ska bli en, men vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelssfinal, sen sextondelsfinaler, åttondelsfinaler, och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Vinnaren är världens bästa skurk. Bilden till höger visar det gått hittills.

Bowser vs Purple Tentacle Bowser har erövrat, kidnappat och förtryckt sedan 1980-talet. Ja, åtminstone försökt. Det är ju grejen med Bowser – varje gång han sätter en plan i verket kommer hurtbullen Mario sättandes. Ibland tvingas till och med Bowser jobba tillsammans med Mario och hans vänner. Förnedringen! Men trots allt finns ett hjärta i den här Koopa-kungen. Vi ser det när han förlorar och vi hör det bulta när han (igen och igen) tror att Peach kan bli hans hustru. Kända spel: Super Mario, senast Super Mario Bros. Wonder

Citat: "Hear this! I will kidnap Peach OVER and OVER until I pull it off! And no one can stop me!" Purple Tentacle var en sak i Maniac Mansion, och något helt annat i Day of the Tentacle. Efter att ha klunkat i sig giftigt avfall blir han superintelligent och supersugen på att ta över världen. Tyvärr är planen ostoppbar, men lyckligtvis kan man resa i tiden. Vad kan gå fel? Kända spel: Maniac Mansion, Day of the Tentacle

Alma Wade vs Psycho Mantis

Alma Wade är definitivt en ondska det är lätt att sympatisera med, då hela hennes uppväxt handlade om familjetragedier, tvångsmässiga experiment och påtvingade graviditeter. Kort sagt: Fy. Fan. Ett bagage omöjligt att bära, men som får utlopp i de fasansfulla Fear-spelen. Oförutsägbar, omänsklig och rakt igenom tragisk.

Kända spel: Fear, Fear 2: Project Origin, Fear 3

Citat: "Mommy's here."

Psycho Mantis är inte bara ett hjärnspöke för Solid Snake, utan även för spelaren. I 1999 års Metal Gear Solid tog han över kontrollen (Dualshock!), bytte kanal (nåja) och läste dina tanke (i alla fall om du hade Konami-spel på PS1:ans minneskort). Detta samtidigt som han är en människohatare med ett tydligt mål: döda så många som möjligt.

Kända spel: Metal Gear Solid, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Citat: "You like Castlevania, don't you?"

Angry Sun vs Diablo Angry Sun är exakt vad den låter som: en jäkligt förbannad sol. Kvalar definitivt in som en av de spelmekaniskt störigaste skurkarna då du, i rollen som Mario eller Luigi, tvingas hoppa undan när solfan dyker från himlen. Kanske ändå bäst att ta det där warp-röret... Kända spel: Super Mario Bros. 3, Super Mario Maker 2

Citat: "That sun is not too bright!" /Mario om Angry Sun Diablo. Eller Lord of Terror, Ruler of Hell, The Prime Evil och så in i helvete vidare. Diablo delar namnet med Blizzard-serien och hans mål är att döda allt som lever. Men han nöjer sig inte med det. Hell, no. Diablo göds av skräcken och fasan han ingjuter i själarna. Han är värst i en serie som handlar om död, mörker och helvetets djupaste avgrunder. Kända spel: Diablo-serien, senast Diablo IV

Liquid Snake vs Xenomorph

Liquid Snake är en Big Boss-klon, men så mycket mer än en kopia. Den före detta barnsoldaten lyckas dock aldrig skaka av sig besvikelsen över att hans klonbror, Solid Snake, påstods ha vunnit i genlotteriet. En känsla som leder honom och oss till Shadow Moses-incidenten i Metal Gear Solid, och starten på en serie fantastiska spel. Liquid är intelligent, manipulativ och hänsynslös. Han är en perfekt soldat med en defekt självbild.

Kända spel: Metal Gear Solid, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Citat: "When death is entreated, the battle is decided!"

Xenomorphen är inte en enskild varelse, utan en art. Å andra sidan är den kanske som mest fasaväckande när den agerar ensam. Dess dunkla, gängliga kropp är illa nog men hur den blir till är värre. Detta involverar ägg och en värdkropp – förhoppningsvis inte din. Alien: Isolation är en återgång till hur xenomorphen var från början: en mörk djävul.

Kända spel: Alla slags Alien-spel, inte minst Alien: Isolation

Citat: "The perfect organism... Its structural perfection is matched only by its hostility..." /Ash från filmen Alien (1979)

Donkey Kong vs Vaas Montenegro Donkey Kong som vi känner honom nu är en fryntlig apa med Kurt Olsson-frisyr. Annat var det i tv-spelens barndom, på 1980-talet. Då kidnappade Donkey Kong Pauline och försökte krossa Mario. Dåtidens Donkey är fortfarande bland oss, men nu som den griniga gubben Cranky Kong. En före detta ärkeskurk som blivit gammal, vis och ganska gnällig. Kända spel: Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3

Citat: "Last time I saw you, you were wearing diapers!" Vaas krånglar inte till det. Han agerar impulsivt, med våld och utan hänsyn. En perfekt storm av karisma och kaos. Vaas sår och skördar massmord, tortyr och slaveri. Alltid med sin patenterade svarta humor. Utåt sett är Vaas brutalt rak på sak, men hans inre är mer komplext. Det lär vi oss inte minst när Vaas i sin ikoniska dialog förklarar definitition av vansinne. Han är det första (bästa?) exemplet på Far Crys sinne för det sanslösa. Kända spel: Far Cry 3

The Crones vs Dutch van der Linde

The Crones är en barnasaga som blivit brutalt verklig. Ett brödspår leder Geralt till "ladies of the wood": Whispess, Weavess och Brewess. Tre systrar som kidnappar, hjärntvättar och äter människor (inte sällan barn). Var de kommer ifrån och hur uråldriga de är, ja, det är mycket som är dolt i dimman. En dimma som ligger tät över Crookback Bog...

Kända spel: The Witcher 3

Citat: "They're as old as this forest. Cruel, vindictive... Not to be crossed." /Kloka ord om häxorna

Dutch van der Linde älskar det vilda. Han är Vilda västern. Men tiderna förändras, och Dutch vägrar förändras med dem. Bortom visionen som andas frihet finns också en manipulativ sida. I första Red Dead får vi se den Dutch blev, vilket gör resan tillsammans med honom i Red Dead 2 bitterljuv. Den visionäre, varma ledaren är dömd att falla. Hårt.

Kända spel: Red Dead Redemption, Red Dead Redemption II

Citat: "Our time has passed, John."

Dog vs Kefka Dog] har ett dumglatt uttryck. När du träffar med zappern skuttar han ivrigt omkring i det höga gräset och hämtar änderna du skjuter ner. Om du missar förändras allting. Då reser sig en hånfull hund ur gräset och skrattar gott. Skadeglädjen är ändå den sanna glädjen. Jävla Dog. Kända spel: Duck Hunt

Citat: Nej (bortsett från hånskrattet). Kefka är några pixlar hög men med en avgrundsjup ondska. Han frodas när andra lider; det vackraste ljudet han vet är när ett helt folk skriker av smärta. Han orsakar världens undergång, tar över nästa, och med ett ständigt hånflin på läpparna – eller sitt maniska skratt. "Psycho-clownen" väljer alltid glädjen, vilket tyvärr innebär död och elände för andra. Kända spel: Final Fantasy VI

Arthas Menethil vs Sovereign

Arthas Menethil stred för sitt folk, men prinsen skulle bli vad de fruktade mest. Protagonisten i Warcraft 3 blev antagonisten i WoW: Wrath of the Lich King. Han blev den som han svor att skydda folket från, och det är svårt att tänka sig ett mer tragiskt fall. Folkets prins blev folkets förbannelse. En ikonisk saga men utan ett lyckligt slut.

Kända spel: Warcraft 3, World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Citat: "Forgiveness is a concern of the living."

Sovereign är en del kollektivet reapers, och en del av en grym cykel som återupprepas en gång vart femtiotusende år. Men också en ett slags rymdskepp som är ungefär två kilomter långt. I första Mass Effect tvingas Sovereign, trots avskyn mot allt organiskt liv, ta hjälp av just sådana. Men inte som dess like, nej, utan som en marionettmästare.

Kända spel: Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3

Citat: "Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding."

