Du som trodde att alla fyrverkerier var uppskjutna får tänka om, för nu fyrar vi av ytterligare 50 raketer. 50 titlar vi ser fram emot under det kommande spelåret. 50 vitt skilda drömmar om spelglädje, gripande berättande, co-op-kalas, innovationer, traditioner och mycket annat.

Tillsammans hissar vi segel och styr FZ-skeppet mot gryningen till ett nytt spelår.

Gott nytt år, bästa FZ-läsare!

Varje omgång är en trestegsraket; lag om sex utforskar kartan och tar sig an mini-dungeons. Gudens vrede tänder till slut fyr på kartan och då bildas nya, större lag. Totalt tre stycken. Allt detta kulminerar i en bossfajt där samtliga överlevare står sida vid sida i den episka striden.

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 2025

Anno har kastat oss kors och tvärs genom historien: skapandet av en ny värld (1602), framtiden (2070), ännu mer i framtiden (2205) och industriella revolutionen (1800).

Anno 117 tar oss längre bakåt än någonsin, till storhetstiden för romarriket. Nu vilar imperiets öde i dina händer när du som guvenör kan verka för ekonomisk tillväxt eller härska genom dominans. Följ den inslagna vägen eller ifrågasatt allt. Valet är ditt, och konsekvenserna tvingas du leva med. Vi vet ytterst lite men vi vet det viktigaste: Anno-mys är ett härligt mys.

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 14 februari

Releasen av Assassin's Creed Shadows överskuggas av ett krisande Ubisoft. Sällan (aldrig?) har pressen på ett nytt spel i Ubis flaggskeppsserie varit lika stor. Det visade sig inte minst när man för första gången sköt fram ett storspel i serien (det första sedan 2020 års Valhalla) från spelhösten till vårvintern. Insatserna är högre än nånsin.

Samtidigt tas vi till en era som så länge varit högst på Assassin's Creed-konnässörernas önskelista: feodala Japan. En förtvivlat vacker värld där årstider spelar en större roll än förut, men som samtidigt präglas av ett blodig inbördeskrig. En tid och plats som känns magisk, men som i högsta grad är verklig. Återstår att se om Ubisoft lyckas sälja visionen till oss.

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Release: 27 mars

En kärnkraftsolycka har lämnat delar av England i ruiner. Oh dear. Det är i spillrorna efter denna som Atomfall äger rum. I detta alternativa 1960-tal var Windscaleolyckan betydligt mer omfattande, men även om premissen är lik Stalker känns detta betydligt mer flippigt. Som om Zonen hade ett extra lager med scones, te, gemytliga pubbar och "bullocks".

"Stalker i Midsumer"? Eventuellt. Den pittoreska brittiska landsbygden har sin speciella ton, men bortom det väntade finns även mördarrobotar och stolliga sekter. Vi är klart nyfikna.

Avowed

Pc, Xbox Series X|S

Release: 18 februari

"Obsidian har alltmer blivit sin egen lyckas smed"

Obsidian var länge gänget som gjorde storverk som byggde på andra verk – inte sällan bättre. Fallout: New Vegas och KotOR 2 är juvelerna i kronan. Men Obsidian har alltmer blivit sin egen lyckas smed. Avowed känns visserligen lite som en fantasyvariant på The Outer Worlds, men är också det tredje spelet i deras Pillars of Eternity-värld, och det första i 3d.

(På tal om Outer Worlds: under 2025 ska Obisidian hinna släppa en tvåa. Fart och fläkt!)

Avowed är kanske inte det tjusigaste vi sett, men den här utvecklarens främsta styrkor sitter inte i det tekniska. Snarare än grafiska muskler och tror och hoppas vi på en sylvass penna.

► Provspelat – Avowed