Uncharted 1: Drake’s Fortune

När dessa rader skrivs har Nathan Drake's första äventyr hunnit bli ett gammalt spel.

Originalet släpptes redan 2007 och det är således en smått bångstyrig fjortis som nytillkomna spelare har till uppdrag att försöka tygla. Remastern som jag baserar mitt omdöme på kom förvisso 2015, men det går inte att bortse från att detta i grunden är ett daterat spel, vilket också öppnar upp för ett par intressanta frågor.

Hur bedömer man egentligen ett spel som redan har hunnit fylla tonåring?

Hur kritisk kan man tillåta sig själv att vara mot förlegad spelmekanik och skavanker?

Finns det ens någon poäng med att ta sig an att skriva en sådan recension?

Enligt min mening finns det absolut ett värde i att besöka Uncharted-världen för första gången 2021. Efter de senaste årens framgångar för Sonys exklusiva speltitlar och släppet av PS5 har intresset för ”gamla” franchisetitlar från Playstation fått lite av en renässans.

Med historiens facit i hand

...vet vi att Uncharted: Drake´s Fortune påbörjade en av Sonys mest framgångsrika spelserier och samtidigt utgjorde en av grundbultarna i utvecklaren Naughty Dogs smått osannolika framgångssaga under 2000-talet.

Vad man än anser om spelet idag så hade vi sannolikt aldrig sett skymten av The Last of Us utan den pengakista som kom i kölvattnet av Uncharted-franchisen. Bara för den sakens skull är jag villig att förlåta en hel del.

Men nog om det - låt oss gemensamt stifta bekantskap med Nathan Drake!

En inledning som lägger an tonen för hela spelserien

Spelet tar sin början någonstans mitt ute på öppet och okänt hav där vår protagonist tillika skattjägare Nathan Drake precis har vinschat upp en flera hundra år gammal sarkofag från havets botten.

Sarkofagen visar sig tillhöra Nathans förmodade förfader Sir Francis Drake, som ryktas ha efterlämnat sig en stor piratskatt. Med sig ombord har Nate en kvinnlig journalist vid namn Elena Fisher. Hon hoppas i sin tur få med sig årets scoop hem till sin redaktion.

Vad som sker härnäst är att vi snabbt kastas in i spelets första eldstrid. Från ingenstans dyker flera motorbåtar upp och samtliga är fulla med beväpnade, argsinta män. Snart strömmar våra skjutglada fiender till från alla håll och kanter och börjar hoppa ombord på vår egen båt samtidigt som skattjaktsduon fäller dem som tennsoldater med sina puffror.

"Whoa! Okay. Not good." Famous last words, vanligtvis.

Men ack, vad är väl en båt på havet?

Ett raketgevär senare har vi raskt fått ett svar på den frågan: inte mycket alls, faktiskt.

Lyckligtvis äntrar spelets tredje ”good guy” - Victor Sullivan - scenen i sitt propellerplan och räddar därmed både dagen, Nate och Elena. Victor ser för övrigt ut att precis ha lämnat sitt jobb som stand-in för Hannibal Smith i A-Team men glömt fimpa den feta cigarren på vägen.

Sedan fortsätter det i samma stil, mer eller mindre utan paus, från start till mål.

Flygplanet kraschar, naturligtvis, varpå en jeep blir det nya fordonet efter ett tag. Som också kraschas, naturligtvis. Turligt nog visar det sig finnas prima vattenscooters ute i ingenstans också och den är faktiskt det enda fordonet i hela spelet som Nate inte har sönder. Gött mos!

Nate, Elena och Vic. Friends forever. Eller i varje fall till nästa scen, minst.

Pang-pang med bergsklättring och djungelpusslande

Uncharted: Drakes Fortune består till lika stora delar av att skjuta ihjäl alla fiender du kommer i närheten av samtidigt som du klänger i alla lianer, klättrar upp för alla pelare och klamrar dig fast vid varje bergsvägg över en djup ravin närhelst sådana tillfällen erbjuds.

Om du sedan känner för att ta en momentär paus från dingladet över stup och massmordet av mordlystna banditer i djungeln så löser du pussel. Vanligtvis arkeologiska pussel som skulle fått både Indiana Jones och Lara Croft att fnissa förnöjt. Men pusslen är inte knepigare än att du raskt löser dem utan att behöva tjuvkika på CheatTube.

Bortglömd, fallfärdig nazi-ubåt mitt ute i djungeln? Varför inte!

Uncharted är som Indiana Jones på speed, 5 minuter innan sista rundan före stängning.

Tänk dig följande följande grundrecept:

Börja med 1 stor portion Indiana Jones Byt ut Harry Ford mot killen från valfri tonårsserie om varulvar eller vampyrer Behåll skäggstubben och lär honom klättra som Lara Croft Skola sedan in honom i den autentiska sydstatssynen på kvinnor Addera en touch av stålmannens läkekött Avsluta med att lära honom skjuta som James Bond Blanda och skaka varsamt i 30 sekunder

Resultatet är Nathan Drake, i egen hög person.

Sådan är han och sådan förblir han genom hela den remastrade Uncharted-trilogin.

Kameravinklarna är också där för att hjälpa honom på traven i hans outtröttliga jakt på nästa kvinnligt vaggande bakdel. Av oklar anledning händer det oftare än man annars skulle kunna tro att han får span ute på sina äventyr. Säga vad man vill om Nathan Drake, men han är en en Booty Man. Om den saken råder det inga som helst tvivel.

Jag skulle tagit vänster.

Uncharted + QTE = sant

Quick Time Events är ett gissel som har förpestat spelbranschen sedan tidigt 2000-tal. Men den som känner till Naughty Dog och har spelat någon av deras andra titlar vet att de gillar att strössla friskt med QTE. Drake’s Fortune är på inga sätt och vis ett undantag.

Samtidigt kan jag ha visst överseende med att spelet härstammar från en tid då QTE fortfarande var det nya svarta. Men det bör ändå utfärdas en varning till nytillkomna potentiella spelare eftersom alla inte uppskattar detta djävulens påfund.

Det bisarra i Drake’s Fortune är att man har valt att göra QTE viktigare för slutstriderna än vad de är i spelets övriga strider. Med andra ord är det en betydligt större utmaning att peppra ihjäl ytterligare en hord av högst ordinära fiender i någon av spelets alla checkpoint-bataljer än vad det är att klara av ”bossarna” i spelet. Det mönstret blir ännu mer tydligt på den högsta svårighetsgraden.

Nates preferens om han hade fått välja själv hela tiden

Story och spelglädje

Handlingen är som vi redan har varit inne på ganska… banal.

Det finns två läger när det kommer till Uncharted: de som undrar varför de inte stängde av direkt (ja, vi tittar på dig @keffkebab) och de som lyckats hitta en charm i spelets framtoning. Om jag skall våga mig på en jämförelse är Uncharted för spelbranschen vad Sylvester Stallone’s filmer är för Hollywood. Du vet vad du får och det du får är ganska dåligt, ärligt talat. Men beroende på dina preferenser kan det finnas ett underhållningsvärde i det också.

Jag som inte visste vad jag hade att förvänta mig av spelen fick trots allt en ganska behaglig resa. Jag hade inga förhoppningar alls men var samtidigt nyfiken på spelserien som lyckades bli en så pass stor succé trots att ingen jag känner hade spelat den. Det är nästan så att jag tog mig an spelen mer som ett dokumentärt projekt snarare än att jag spelade ett spel, likt vilket annat som helst.

Har man den inställningen blir det givetvis också en annorlunda upplevelse. Min ärliga åsikt är att spelet är kasst, men som populärkulturhistoriskt fenomen går det helt klart att genomleva. Spelgudarna skall veta att jag har spelat många dåliga spel som ingen ens minns namnet på idag. Nu slipper jag missa andras referenser och vet vad det hela handlar om. Spelet är dessutom kort och du tar dig enkelt igenom det på tiden motsvarande ett normalt arbetspass.

Men visst är det bisarrt att Uncharted: Drake’s Fortune och The Last of Us (originalet) kom från samma utvecklare med bara en konsolgeneration mellan sig. Det är sådana enorma skillnader i allt från story, djup, röstskådespel, mocap och regi. Uncharted är som en film från 1980-talet, på gott och ont. Men den förde någonting oändligt mycket bättre med sig. Tack och bock för det, Nate.