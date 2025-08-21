Alla brotts moder

12
Joe Swallows
Fragtjuv
Alla brotts moder

Under gårdagen inträffade det värsta brottet i svensk historia, ett brott mot allt vackert som finns i vår värld. Jag tog mig en sväng till gymmet efter jobbet och bytte precis som vanligt om i omklädningsrummet. När jag gymmat klart, duschat av min otränade gaming-kropp så upptäckte jag det fruktansvärda. Någon har stulit min The legend of Tompa tee! Hur kan någon begå ett så avskyvärt brott???

signatur

AMD Ryzen 7 7700 CPU
MSI GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X OC
Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Samsung Odyssey Smart G6

Atilaa
Medlem

Att någon vågar!! Helt avskyvärt! Om tjyven har konto på FZ/ SweC bör denne stängas av på livstid!

Men… låser du inte in dina kläder i ett skåp så du får ha dem ifred?

Joe Swallows
Fragtjuv
Skrivet av Atilaa:

Att någon vågar!! Helt avskyvärt! Om tjyven har konto på FZ/ SweC bör denne stängas av på livstid!

Men… låser du inte in dina kläder i ett skåp så du får ha dem ifred?

Finns inga skåp på det gymmet!

signatur

AMD Ryzen 7 7700 CPU
MSI GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X OC
Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Samsung Odyssey Smart G6

ohem
Medlem

Nä nu j*vlar blir det nackskott på fanskapet!

signatur

PS3 Slim 320GB (1TB) | Wii U Premium | Xbox 360 250GB | X1 1TB | PS5 + Corsair MP600 Core 2TB | New 3DS XL + Katsukity's Capture Card | PS Vita 32GB | Ryzen 5800X3D, 32GB DDR4 3000Mhz, 240GB SSD, 4TB SSD (Kingston KC3000), Radeon 6700XT, 3TB+4TB HDD, B450M-DS3H | Nintendo Switch

Atilaa
Medlem
Skrivet av Joe Swallows:

Finns inga skåp på det gymmet!

Avgå alla!
Stölden av en sådan relik skakar ju även förtroendet för sin medmänniska på gymmet vid grundvalarna! Hur ska du kunna titta på dem som är där utan att misstänka "är det du som stal min vackra tröja, tröjan som gav mig kraft och styrka när livet kändes tungt?"
Kämpa! Tiden läker alla sår, även sår djupa som stölden av Tompa tröjan.

Joe Swallows
Fragtjuv
Skrivet av Atilaa:

Avgå alla!
Stölden av en sådan relik skakar ju även förtroendet för sin medmänniska på gymmet vid grundvalarna! Hur ska du kunna titta på dem som är där utan att misstänka "är det du som stal min vackra tröja, tröjan som gav mig kraft och styrka när livet kändes tungt?"
Kämpa! Tiden läker alla sår, även sår djupa som stölden av Tompa tröjan.

Tack, det värmer!

signatur

AMD Ryzen 7 7700 CPU
MSI GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X OC
Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Samsung Odyssey Smart G6

Tomas Helenius
Redaktör

DETTA ÄR INTE OKEJ.

signatur

Youtube | Facebook | Twitch | Instagram |

Kalliban
Medlem
Skrivet av Tomas Helenius:

DETTA ÄR INTE OKEJ.

Rota fram en från lagret och skicka en ny till stackars Joe!

JonseredRocks
Farornas Konung

Min ligger i bankfack! Lider med dig!

keffkebab
Backloggens befriare

Medan du för all del har rätt i det avskyvärda i brottet, så måste man ju också ifrågasätta hur du tänkte när du lämnade ett så åtråvärt objekt oövervakat?

signatur

Ad hoc addendum

Joe Swallows
Fragtjuv
Skrivet av keffkebab:

Medan du för all del har rätt i det avskyvärda i brottet, så måste man ju också ifrågasätta hur du tänkte när du lämnade ett så åtråvärt objekt oövervakat?

Ja, det var onekligen dumt men man använder sitt kort för att komma in i omklädningsrummet och inga skåp finns tillgängliga. Jag skulle ju aldrig ha använt den när jag skulle till gymmet, såklart.

signatur

AMD Ryzen 7 7700 CPU
MSI GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X OC
Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Samsung Odyssey Smart G6

Sebastian Lind
Medlem

Jag tycker synd om dig! Samtidigt måste jag också erkänna att det är hysteriskt roligt att nån skulle gå och stjäla en Tompa-tröja. 😅😂😂😂

Nog för att vi på FZ vet vilken obeskrivlig skatt Tomas är, men trodde inte det spridit sig till den övriga populationen.

Sebastian Lind
Medlem
Skrivet av Joe Swallows:

Ja, det var onekligen dumt men man använder sitt kort för att komma in i omklädningsrummet och inga skåp finns tillgängliga. Jag skulle ju aldrig ha använt den när jag skulle till gymmet, såklart.

Lösningen är naturligtvis att gå dit naken och sen byta om, hädanefter.

kebbe
Medlem

Trodde det skulle handla om bLINK i Göteborg men detta var väl ganska illa det med.

Joe Swallows
Fragtjuv
Skrivet av Sebastian Lind:

Jag tycker synd om dig! Samtidigt måste jag också erkänna att det är hysteriskt roligt att nån skulle gå och stjäla en Tompa-tröja. 😅😂😂😂

Nog för att vi på FZ vet vilken obeskrivlig skatt Tomas är, men trodde inte det spridit sig till den övriga populationen.

Ja, i ärlighetens namn kan man ju inte göra annat än att garva.

signatur

AMD Ryzen 7 7700 CPU
MSI GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X OC
Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Samsung Odyssey Smart G6

AdamMK
Medlem

Grand Theft Tompa

Workout51
Medlem

Hört att de går för mycket dollares på svarta marknaden

signatur

Ryzen 7 Gökboet Edition med gräddvisp och känsloregulator, Sapphire PÖLSA XTREM 7800XT PartyClown Edition med RGB-wienerkorv, MSI BARNKALAS 650 UNICORN HOWL med emotionellt stödchip, DDR5 32GB 6000MHz Fluffig Kattpäls Limited Edition med självvärmande moduler

Dreijer
Medlem

Vad är det för konstig människa som stjäl någons svettiga gymtröja?

Bra att du tränar! Sluta aldrig med det.

Joe Swallows
Fragtjuv
Skrivet av Dreijer:

Vad är det för konstig människa som stjäl någons svettiga gymtröja?

Bra att du tränar! Sluta aldrig med det.

Rättelse. Det var inte den jag tränat i! Så skulle jag aldrig göra mot Tompa.

signatur

AMD Ryzen 7 7700 CPU
MSI GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X OC
Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Samsung Odyssey Smart G6

Tomas Helenius
Redaktör
Skrivet av Joe Swallows:

Rättelse. Det var inte den jag tränat i! Så skulle jag aldrig göra mot Tompa.

Man tackar ödmjukast.

signatur

Youtube | Facebook | Twitch | Instagram |

Zensu
Medlem

Detta är det grövsta jag någonsin läst om! Ring Interpol och ICC omedelbums!

signatur

Panem et circenses

PeTTs0n
Medlem

Har vi verkligen människor som beter sig så här på fri fot i samhället? Känns som att det är dags att barrikadera sig ordentligt!

signatur

För övrigt anser jag att Tellus bör förstöras.

Lith
Medlem

Tänker aldrig i mitt liv nu gå på ett gym. Tackar för varningen och hoppas att tjuven kölhalas baklänges i grovt grus och sedan kastas med katapult i snårig terräng

signatur

Hemsida

filbunke
Medlem
Skrivet av Lith:

Tänker aldrig i mitt liv nu gå på ett gym. Tackar för varningen och hoppas att tjuven kölhalas baklänges i grovt grus och sedan kastas med katapult i snårig terräng

Katapult? Nej. Trebuchet? Ja.

Lith
Medlem
Skrivet av filbunke:

Katapult? Nej. Trebuchet? Ja.

Okey, vi kör en katapult som slungas iväg i en trebuchet

signatur

Hemsida

Neroz
Medlem

Nu står det om de hela i tidningarna också!
Fruktansvärt brott!

Shadee
Testpilot

Pratade du med gymmet? Kanske finns kameror och de kanske känner igen personen. Är det någon form av kort för att komma in/ut så går det ju att identifiera.

Joe Swallows
Fragtjuv
Skrivet av Neroz:

Nu står det om de hela i tidningarna också!
Fruktansvärt brott!

<Uppladdad bildlänk>

Haha, mycket bra!

signatur

AMD Ryzen 7 7700 CPU
MSI GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X OC
Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Samsung Odyssey Smart G6

Joe Swallows
Fragtjuv
Skrivet av Shadee:

Pratade du med gymmet? Kanske finns kameror och de kanske känner igen personen. Är det någon form av kort för att komma in/ut så går det ju att identifiera.

Ja, jag har pratat med dem så får vi se hur det går!

signatur

AMD Ryzen 7 7700 CPU
MSI GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X OC
Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Samsung Odyssey Smart G6

Majinbuu
Medlem
Skrivet av Sebastian Lind:

Lösningen är naturligtvis att gå dit naken och sen byta om, hädanefter.

Eller så gör man som många andra gör, man åker till gymmet i träningskläder och tar bara med ett par extra skor man tränar i, sen duschar man hemma.

