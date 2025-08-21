Alla brotts moder
Under gårdagen inträffade det värsta brottet i svensk historia, ett brott mot allt vackert som finns i vår värld. Jag tog mig en sväng till gymmet efter jobbet och bytte precis som vanligt om i omklädningsrummet. När jag gymmat klart, duschat av min otränade gaming-kropp så upptäckte jag det fruktansvärda. Någon har stulit min The legend of Tompa tee! Hur kan någon begå ett så avskyvärt brott???
Att någon vågar!! Helt avskyvärt! Om tjyven har konto på FZ/ SweC bör denne stängas av på livstid!
Men… låser du inte in dina kläder i ett skåp så du får ha dem ifred?
Finns inga skåp på det gymmet!
Nä nu j*vlar blir det nackskott på fanskapet!
Finns inga skåp på det gymmet!
Avgå alla!
Stölden av en sådan relik skakar ju även förtroendet för sin medmänniska på gymmet vid grundvalarna! Hur ska du kunna titta på dem som är där utan att misstänka "är det du som stal min vackra tröja, tröjan som gav mig kraft och styrka när livet kändes tungt?"
Kämpa! Tiden läker alla sår, även sår djupa som stölden av Tompa tröjan.
Avgå alla!
Stölden av en sådan relik skakar ju även förtroendet för sin medmänniska på gymmet vid grundvalarna! Hur ska du kunna titta på dem som är där utan att misstänka "är det du som stal min vackra tröja, tröjan som gav mig kraft och styrka när livet kändes tungt?"

Kämpa! Tiden läker alla sår, även sår djupa som stölden av Tompa tröjan.
Kämpa! Tiden läker alla sår, även sår djupa som stölden av Tompa tröjan.
Tack, det värmer!
DETTA ÄR INTE OKEJ.
Rota fram en från lagret och skicka en ny till stackars Joe!
Medan du för all del har rätt i det avskyvärda i brottet, så måste man ju också ifrågasätta hur du tänkte när du lämnade ett så åtråvärt objekt oövervakat?
Ja, det var onekligen dumt men man använder sitt kort för att komma in i omklädningsrummet och inga skåp finns tillgängliga. Jag skulle ju aldrig ha använt den när jag skulle till gymmet, såklart.
Ja, det var onekligen dumt men man använder sitt kort för att komma in i omklädningsrummet och inga skåp finns tillgängliga. Jag skulle ju aldrig ha använt den när jag skulle till gymmet, såklart.
Lösningen är naturligtvis att gå dit naken och sen byta om, hädanefter.
Jag tycker synd om dig! Samtidigt måste jag också erkänna att det är hysteriskt roligt att nån skulle gå och stjäla en Tompa-tröja. 😅😂😂😂
Nog för att vi på FZ vet vilken obeskrivlig skatt Tomas är, men trodde inte det spridit sig till den övriga populationen.
Ja, i ärlighetens namn kan man ju inte göra annat än att garva.
Hört att de går för mycket dollares på svarta marknaden
Vad är det för konstig människa som stjäl någons svettiga gymtröja?
Bra att du tränar! Sluta aldrig med det.
Rättelse. Det var inte den jag tränat i! Så skulle jag aldrig göra mot Tompa.
Tänker aldrig i mitt liv nu gå på ett gym. Tackar för varningen och hoppas att tjuven kölhalas baklänges i grovt grus och sedan kastas med katapult i snårig terräng
Katapult? Nej. Trebuchet? Ja.
Nu står det om de hela i tidningarna också!
Fruktansvärt brott!
Haha, mycket bra!
Pratade du med gymmet? Kanske finns kameror och de kanske känner igen personen. Är det någon form av kort för att komma in/ut så går det ju att identifiera.
Ja, jag har pratat med dem så får vi se hur det går!
Lösningen är naturligtvis att gå dit naken och sen byta om, hädanefter.
Eller så gör man som många andra gör, man åker till gymmet i träningskläder och tar bara med ett par extra skor man tränar i, sen duschar man hemma.