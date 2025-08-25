Lösningen - Nytt Game Boy spel helt på svenska, om Palmemordet! (Videorecension)

Skrivet av Ruffles: Udda och kul! Och vilket jäkla val av plattform, dessutom. Gå till inlägget

I know! Det är så oerhört snävt på nåt vis att det blir stor humor i bara valet av ämne i kombination med plattformen!

Kul och oväntat grym recension på ett riktigt nischat spel och för mig helt okänt spel. Båda tummarna upp på det här! Edit: Köpte ett fysiskt ex nu efter recensionen tror inte jag köpt ett gameboy spel sedan 90talet men så här udda projekt måste man ju stödja.

Kul att höra! Ja, det är lite kul att ha ett nyproducerat Game Boy spel i samlingen. Tydligen fixar de till en liten batch av fysiska spel i taget och säljer de slut kanske de fixar en till, därav att spelet finns att köpa "ibland" fysiskt.

Skrivet av AdamMK: * Nu har jag kikat. Hehe, kul spel. Och fin recension!

Förvånad man inte kunde planka. Imponerad hur insatt du är i ämnet. Och kul med små inslag från andra spel/shower i videon. Hur använder man de utan att det blir flaggat av nintendo/disney/svt?

Och hur spelar man in från ett gameboy? Gå till inlägget

Tack! Haha, ja det hade klart varit i speluppläggets natur om man fick möjlighet att planka. Det finns faktiskt ett par moment av spelet som drar åt det hållet men som jag inte talade specifikt om i videon, spelet är ändå trots allt rätt kort och ville inte spoila allt för mycket av det.

Jag tror man går lite under radarn om man använder Disney-ägda klipp om man är en liten kanal som inte har några annonser, då tror jag de ser lite mellan fingrarna på det på ett annat sätt. Vad gäller att spela in från ett Game Boy så finns det ett par moddar man kan göra där man kan ge ett Game Boy HDMI-utgång (har en tidigare video där jag gjorde en sån mod på ett Game Gear nyligen faktiskt), men i just det här fallet så köpte jag faktiskt det digitala spelet också och jag och flickvännen lirade det via en emulator (på ett Wii U, faktiskt) och så spelade jag in gameplayet via HDMI under tiden vi lirade det. Så rent tekniskt är själva gameplayet kört på emulator. Var helt klart den mer praktiska lösningen på det.