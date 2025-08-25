Lösningen - Nytt Game Boy spel helt på svenska, om Palmemordet! (Videorecension)
Hur jävla snävt kan ett ämne bli? Ja, man kan ju slå ihop retrospelsnörderi med Palmemordet. Jag kände mig manad att göra en recension iallafall eftersom att det nog inte kryllar av folk som det råkar träffa rätt på i övrigt då.
Udda och kul! Och vilket jäkla val av plattform, dessutom.
Kul och oväntat grym recension på ett riktigt nischat spel och för mig helt okänt spel. Båda tummarna upp på det här!
Edit: Köpte ett fysiskt ex nu efter recensionen tror inte jag köpt ett gameboy spel sedan 90talet men så här udda projekt måste man ju stödja.
The Owls Are Not What They Seem
Vem är den skyldige? Får vi äntligen veta?
* Nu har jag kikat. Hehe, kul spel. Och fin recension!
Förvånad man inte kunde planka.
Imponerad hur insatt du är i ämnet. Och kul med små inslag från andra spel/shower i videon. Hur använder man de utan att det blir flaggat av nintendo/disney/svt?
Och hur spelar man in från ett gameboy?
I know! Det är så oerhört snävt på nåt vis att det blir stor humor i bara valet av ämne i kombination med plattformen!
Kul att höra! Ja, det är lite kul att ha ett nyproducerat Game Boy spel i samlingen. Tydligen fixar de till en liten batch av fysiska spel i taget och säljer de slut kanske de fixar en till, därav att spelet finns att köpa "ibland" fysiskt.
Tack! Haha, ja det hade klart varit i speluppläggets natur om man fick möjlighet att planka. Det finns faktiskt ett par moment av spelet som drar åt det hållet men som jag inte talade specifikt om i videon, spelet är ändå trots allt rätt kort och ville inte spoila allt för mycket av det.
Jag tror man går lite under radarn om man använder Disney-ägda klipp om man är en liten kanal som inte har några annonser, då tror jag de ser lite mellan fingrarna på det på ett annat sätt. Vad gäller att spela in från ett Game Boy så finns det ett par moddar man kan göra där man kan ge ett Game Boy HDMI-utgång (har en tidigare video där jag gjorde en sån mod på ett Game Gear nyligen faktiskt), men i just det här fallet så köpte jag faktiskt det digitala spelet också och jag och flickvännen lirade det via en emulator (på ett Wii U, faktiskt) och så spelade jag in gameplayet via HDMI under tiden vi lirade det. Så rent tekniskt är själva gameplayet kört på emulator. Var helt klart den mer praktiska lösningen på det.
Shit, jag blev imponerad. Det där var en mycket bättre videorec än jag hade förväntat mig! Du har verkligen gjort din hemläxa med research osv inför recensionen, den var grymt välgjord och underhållande! Jag lär nog dock aldrig spela spelet, men man blir ju nyfiken... Får man något "svar" i slutändan? Du kan väl spoiler-tagga det isf?
Man tackar, det var banne mig fina ord! Alltså vad gäller vem mördaren faktiskt är så får man tyvärr inga svar. Man får lite känslan av det i spelet varit ett mord beställt från högre ort men det lämnar den frågan ganska fritolkat. Sen finns det ju nåt extra lager av humor i det i sig, att karaktären man själv spelar som inte själv verkar veta vem mördaren är och det verkar inte finnas nån han själv vill skydda, någon grupp eller utländsk regering eller nåt sånt, utan han är mest bara ute och utför sina arbetsuppgifter som en vanlig dag på jobbet ungefär.
Haha, OK, vilket härligt spel! Jag kommer nog aldrig spela det själv, men jag älskar bara själva tanken på att det finns ett Palme-spel till Game Boy och att någon har gjort det här. Det är något fint i det.