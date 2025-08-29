FZ High Score – Säsong 4

1
Skriv svar
Permalänk
Redaktionen
Skribent
FZ High Score – Säsong 4

Spelhösten är över oss, och releaselistan dignar av allt som släpps. Därför blir den kort ~ september – men ändå full av intressanta spel att gissa betyg på: Silksong, Cronos, Borderlands 4, Dying Light... Och så både sportpuck och sportboll förstås!

► Tävla i aktuella säsonger

! Redigera Citera
Permalänk
AdamMK
Medlem

har satsat högt jag

! Redigera Citera
Permalänk
Atilaa
Medlem

Den här gången ska jag vara mer taktisk än förra gången. Var tydligen inte så smart att gissa utan att göra någon som helst efterforskning…

! Redigera Citera
Permalänk
Majinbuu
Medlem
Skrivet av AdamMK:

har satsat högt jag

Gå till inlägget

Inledningen verkar ju som bra mycket bättre än förra säsongen iaf

! Redigera Citera
Permalänk
Managor
Medlem

Jag gör som sist, gissar på det jag tror och ser hur det går.

signatur

Switch, PC och Dödsmetall.

! Redigera Citera
Permalänk
Kavakava83
Medlem

Vad tror vi om silksong? Är 95 lågt? 🤓

! Redigera Citera
Permalänk
Tomas Helenius
Redaktör
Skrivet av Kavakava83:

Vad tror vi om silksong? Är 95 lågt? 🤓

Gå till inlägget

Hehe. Tippar att få kommer gissa för lågt.

signatur

Youtube | Facebook | Twitch | Instagram |

! Redigera Citera
Permalänk
LancelotSwe
Skärmdumpsmästare

Tror ändå det är tre bra spel så gissar ganska högt!

signatur

En glad kalmarit boende på Gotland!

! Redigera Citera
Permalänk
Mekarn
Medlem

Stark start på säsongen... Buggvarning på Hell is us? Ser riktigt härligt ut annars..

! Redigera Citera
Permalänk
Fredrik Eriksson
Redaktör
Ponny
Skrivet av Mekarn:

Stark start på säsongen... Buggvarning på Hell is us? Ser riktigt härligt ut annars..

Gå till inlägget

Vi skrev detta nyss:

"Hell is Us-recensionerna smet ut tidigare än vår deadline, så för rättvisans skull stryks det från tävlan."

signatur

En Bamseponny av folket

! Redigera Citera
Permalänk
Adventure Time
Medlem

Hade ju gissat 77 på Hell is us 😭

! Redigera Citera
Permalänk
Chomag
Medlem

För lågt, för högt och för lågt har mina gissningar legat tidigare i de tre säsonger som varit. Nu får det bli mitt emellan istället.

! Redigera Citera
Permalänk
Minnels
Medlem

Skit. Missade att gissa de två första spelen. Så går det...
Gick ju väldigt bra i början av förra säsongen men föll pladask på slutet så kanske kan bli tvärtom denna gången då.

signatur

osv.

! Redigera Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter Aktuella nyhetsdiskussioner
Nytt i forumet Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
Obesvarade