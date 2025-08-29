FZ High Score – Säsong 4
Skribent
Offline
FZ High Score – Säsong 4
Spelhösten är över oss, och releaselistan dignar av allt som släpps. Därför blir den kort ~ september – men ändå full av intressanta spel att gissa betyg på: Silksong, Cronos, Borderlands 4, Dying Light... Och så både sportpuck och sportboll förstås!
Medlem
Offline
Skrivet av AdamMK:
har satsat högt jag
Inledningen verkar ju som bra mycket bättre än förra säsongen iaf
Medlem
Offline
Redaktör
Offline
Skärmdumpsmästare
Offline
Redaktör
Ponny
Offline
Skrivet av Mekarn:
Stark start på säsongen... Buggvarning på Hell is us? Ser riktigt härligt ut annars..
Vi skrev detta nyss:
"Hell is Us-recensionerna smet ut tidigare än vår deadline, så för rättvisans skull stryks det från tävlan."
signatur
En Bamseponny av folket
Medlem
Offline