Det viktigaste du kan lära dig

Non-violent-communication. Det är namnet på det viktigaste metoden eller synsättet du kan lära dig för dina relationer med andra människor. Andra djur har den inte någon bevisad effekt på tror jag. De flesta som lär sig det kommer se världen på ett helt nytt sätt.

Mer relevant än någonsin kanske, med ökande konflikter på nationell skala fast även interpersonell nivå.

Han har till och med ett exempel i sista videon om just Palestina-konflikten. När han anländer dit för konfliktlösning vill folk att han ska brännas på bål. Senare på kvällen bjuder samma person in han på middag, tack vare denna metod. Den superkraften har metoden.

Jag tänkte därför dela med mig av det här efter att jag hört en relativt känd E-sportspelare berätta att han blivit helt förändrad efter att lärt sig om metoden. Han sa att Marshall Rosenberg (grundaren) var den person han ville träffa mest av alla kända personer på grund av den effekten den har haft på sitt liv. Den effekten hade det på mig när jag lärde mig detta för ca 10 år sedan. Tyvärr har jag inte praktiserat tillräckligt och jag kan inte kalla mig expert.

Jag anser att om alla lärde sig detta synsätt i skolan hade vi reducerat konflikter och problem i världen på en kännbar nivå och tänkte därför dela med mig om vad det handlar om väldigt kortfattat.

Skit samma – vad handlar det om?

NVC handlar om att sluta bedöma och i stället skapa förståelse. I konflikter vill vi gärna säga att ”Så här är det” där vi är anklagande och beskriver inte våra känslor och behov samt lyssnar undermåligt med massa etiketter "narcissist" "egoist" etc. Ett problem det leder till är att motparten går i en defensiv ställning för den känner sig just anklagad. Fördelen med att uttrycka känslor och behov objektivt är att motparten förstår orsaken bakom och det blir en öppning för kontakt och förståelse. Det hjälper även oss själva att förstå varför vi reagerar som vi gör.

Praktiskt:

Grundtekniken består i praktiken av fyra steg:

1. Först observera utan värdering: "Jag hörde att musiken spelades ganska högt i vardagsrummet under kvällen."

2. Sedan uttrycka känslor: "Jag kände mig stressad och irriterad."

3. Därefter identifiera behovet: "Jag har ett behov av lugn när jag ska fokusera på mitt arbete."

4. Slutligen göra en konkret förfrågan: "Skulle du kunna sänka volymen när jag jobbar, eller använda hörlurar?"

Det ser simpelt ut och inget revolutionerade, visst? Det är dock svårare än du tror och på Marshall Rosenbergs möte med deltagare blir det ofta fel.

Här är en lista med behov och känslor. Det är intressant att många kan mestadels bara känslor och inte behov:

Att observera utan att klämma in etiketter eller någon form av värdering är svårare. Testa själv på en konflikt du har. Poängen med att observera är att vi inte fastnar i den där vanliga dynamiken av fram och tillbaka.

Om du vill hjälpa en annan person: Lyssna, lyssna och lyssna. Försök lista ut vilka känslor och behov som ligger bakom. Sedan formulerar du det till dem: När jag lyssnar på dig låter det som att du [Känsla] och att du har ett [Behov] av X, hur kan jag hjälpa till för att uppfylla dina behov?

Så här fungerar känslor och behov: Ouppfyllt behov -> Känsla -> Handling.

Exempel: Otrygg -> Rädsla -> Skydda mig.

Tyvärr fastnar många bara i Känsla -> Handling. Men bakom varenda känsla är ett ouppfyllt fast även uppfyllt behov.

Tillfreds -> Glad

För övrigt har jag länge önskat att någon gjorde ett spel om detta. Där man fick poäng ju fler behov och känslor man kunde lista ut från en karaktär i ett spel.

Om ni vill se hur det fungerar i praktiken finns det en bra video här:

Den här videon är en bra introduktion: