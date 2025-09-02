Världens bästa spel-låt: Grupp A - III!
Då går vi in på slutsträckan för grupp A och B!
På grund av begränsningar i forumet kommer det här bli lite invecklat, och för att det inte ska bli för många trådar i omlopp i taget kommer det att bli som följer:
I den här tråden kommer resterande matcher att spelas.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 2/9 kl 20.00 och avslutas på fredag 5/9 kl 20.00.
På torsdag kommer grupp C och D att dra igång.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Battlehymn of the Republic - Wasteland 3
Fear Not This Night - Guild Wars 2
Fortress - Diablo II: Lord of Destruction
The T'aint - Interstate '76
Dark Souls 3 Main Theme
Länklista:
Ad hoc addendum