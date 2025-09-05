Jag saknar Splinter Cell: Pandora Tomorrows nerviga multiplayer.

Två mot två-matcher. Ena laget spioner, andra laget vakter. Spionerna skulle smyga sig fram och ta över stationer utplacerade på kartan. Vakterna skulle försvara - men i första person så de inte fick samma överblick som spionerna som spelar i tredjeperson. Ett briljant designval!

Ljud från surrande fläktar, steg från patrullerande vakter, hjärtat satt i halsgropen när jag hängde i takrören medan ljuset från vakternas ficklampor sökte efter mig i mörkret. Eller när jag gömde mig i fläktutrymmen och till sist vågade mig fram till en station. Panik utbröt när de upptäckte mig. De sköt mig medan min flintskalliga bror (då kanske med hår!) satt kvar uppe i fläktutrymmet, paralyserad av skräck och bevittnade avrättningen.

Det här var innan "private chat"-tiden. Så när jag som vakt blev knockad medvetslös av en spion blev skärmen svart och kommunikationen bröts mellan mig och min bror. I panik skrek jag "De är vid rulltrappen, fan båda två. Ku..." Det sprakade till i headsetet, sedan tystnad. Allt han visste var att något inträffat vid rulltrapporna. Han kände spionernas iakttagande blickar från de mörka utrymmena som omslöt rummet. Någonstans där satt de med sina mörkerglasögon och väntade på rätt läge.

Det var lätt att inbilla sig hur skuggorna fick liv.

Chaos Theory, spelet efter, behöll mycket av det bra men kartorna och helhetsupplevelsen blev aldrig lika tajt. I senare uppföljaren blev allt större. Större banor. Större vapen. Fler spelare i lagen. Nerven försvann.

Jag saknar Pandora Tomorrow. Jag saknar samarbeten och strategin som krävdes för vinst.

Jag saknar det nervösa, de äkta känslorna.

Jag saknar världens bästa multiplayer-upplevelse.

Spelade du Pandora tomorrow?

Vilket är världens bästa multiplayer-spel enligt dig?

https://www.youtube.com/watch?v=pKNfGzjIauQ