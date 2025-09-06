Köp Hogwarts Legacy för 246 kr på Switch 2
Som vanligt när det går att uppgradera Switch 1 spel till Switch 2 så hamnar man i en del komiska situationer - som är till ens fördel.
Switch 2 utgåvan är nere på 482 kronor på Nintendos e-shop, men några rader ner hittar du Switch 1 versionen för 137 kronor. Att uppgradera den här versionen till Switch 2 kostar 109 kronor - alltså får du exakt samma spel för 246 kronor istället för att betala 482 kronor. Du sparar med andra ord 236 kronor som du annars kastar rätt i sjön.
Rean har pågått ett bra tag och avslutas kl 23:59 imorgon den 7/9.
Kan även tipsa om att låna Hogwarts Legacy på ett bibliotek, sätt i det och köp det rabatterade Switch 2-versionen.
Du behöver inte längre ha det fysiska spelet för att switch 2-versionen läggs inte som ett DLC utan är en stand-alone nerladdning.
Mao, du får Hogwarts Legacy för 109 spänn
Det var precis så jag gjorde. Skrev om det i den officiella switch 2 tråden för ett tag sen men det är ju ett bra tips för en egen tråd
Spelat igenom hela spelet och det var en trevlig upplevelse på switch 2. 30fps men stabil framerate och det ser bra ut överlag.
Såg allt det, men precis som du säger så är det värt att nämna det i en egen tråd.
Kan även tipsa om att låna Hogwarts Legacy på ett bibliotek, sätt i det och köp det rabatterade Switch 2-versionen.
Du behöver inte längre ha det fysiska spelet för att switch 2-versionen läggs inte som ett DLC utan är en stand-alone nerladdning.
Mao, du får Hogwarts Legacy för 109 spänn
ÄNNU BÄTTRE! 💸😍
Kan även tipsa om att låna Hogwarts Legacy på ett bibliotek, sätt i det och köp det rabatterade Switch 2-versionen.
Du behöver inte längre ha det fysiska spelet för att switch 2-versionen läggs inte som ett DLC utan är en stand-alone nerladdning.
Mao, du får Hogwarts Legacy för 109 spänn
Hah nice, borde väl fungera för alla spel isf?
Kan även tipsa om att låna Hogwarts Legacy på ett bibliotek, sätt i det och köp det rabatterade Switch 2-versionen.
Du behöver inte längre ha det fysiska spelet för att switch 2-versionen läggs inte som ett DLC utan är en stand-alone nerladdning.
Mao, du får Hogwarts Legacy för 109 spänn
Gäller detta alla ”Switch 2 Edition” förresten?
Kan ju låna en uppsjö spel och få alla för 109 kronor styck, till exempel Zelda eller Kirby.
Hah nice, borde väl fungera för alla spel isf?
Då är det bara att vända sig till närmsta bibliotek, eller sina vänner och få en uppsjö spel för 109 kronor. Tänk senaste Kirby eller Zelda Breath/Tears för det priset. 😍
Nej, det fungerar inte på alla spel tyvärr. Vet inte varför just Hogwarts laddar ner hela switch 2 versionen som ett separat virtual gamecard när man uppdaterar från fysiska utan krav att ha spelet isatt.
Tack för klargörandet. 👍