Köp Hogwarts Legacy för 246 kr på Switch 2

Som vanligt när det går att uppgradera Switch 1 spel till Switch 2 så hamnar man i en del komiska situationer - som är till ens fördel.

Switch 2 utgåvan är nere på 482 kronor på Nintendos e-shop, men några rader ner hittar du Switch 1 versionen för 137 kronor. Att uppgradera den här versionen till Switch 2 kostar 109 kronor - alltså får du exakt samma spel för 246 kronor istället för att betala 482 kronor. Du sparar med andra ord 236 kronor som du annars kastar rätt i sjön.

Rean har pågått ett bra tag och avslutas kl 23:59 imorgon den 7/9.