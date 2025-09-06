Köp Hogwarts Legacy för 246 kr på Switch 2

1
Skriv svar
Permalänk
PGR1985
Medlem
Köp Hogwarts Legacy för 246 kr på Switch 2

Som vanligt när det går att uppgradera Switch 1 spel till Switch 2 så hamnar man i en del komiska situationer - som är till ens fördel.
Switch 2 utgåvan är nere på 482 kronor på Nintendos e-shop, men några rader ner hittar du Switch 1 versionen för 137 kronor. Att uppgradera den här versionen till Switch 2 kostar 109 kronor - alltså får du exakt samma spel för 246 kronor istället för att betala 482 kronor. Du sparar med andra ord 236 kronor som du annars kastar rätt i sjön.

Rean har pågått ett bra tag och avslutas kl 23:59 imorgon den 7/9.

! Redigera Citera
Permalänk
ValleyCountryFlash
Medlem

Såg rean på spelet till Switch 1 tidigare idag och funderade på om det skulle vara billigare. Nu fick jag det bekräftat, tack! Hade antagligen inte orkat kolla själv innan imorgon, men nu kanske jag köper det.

! Redigera Citera
Permalänk
EndySWE
Medlem

Det var precis så jag gjorde. Skrev om det i den officiella switch 2 tråden för ett tag sen men det är ju ett bra tips för en egen tråd

Spelat igenom hela spelet och det var en trevlig upplevelse på switch 2. 30fps men stabil framerate och det ser bra ut överlag.

! Redigera Citera
Permalänk
Aljonz
Medlem

Kan även tipsa om att låna Hogwarts Legacy på ett bibliotek, sätt i det och köp det rabatterade Switch 2-versionen.

Du behöver inte längre ha det fysiska spelet för att switch 2-versionen läggs inte som ett DLC utan är en stand-alone nerladdning.

Mao, du får Hogwarts Legacy för 109 spänn

! Redigera Citera
Permalänk
PGR1985
Medlem
Skrivet av EndySWE:

Det var precis så jag gjorde. Skrev om det i den officiella switch 2 tråden för ett tag sen men det är ju ett bra tips för en egen tråd

Spelat igenom hela spelet och det var en trevlig upplevelse på switch 2. 30fps men stabil framerate och det ser bra ut överlag.

Gå till inlägget

Såg allt det, men precis som du säger så är det värt att nämna det i en egen tråd.

! Redigera Citera
Permalänk
PGR1985
Medlem
Skrivet av Aljonz:

Kan även tipsa om att låna Hogwarts Legacy på ett bibliotek, sätt i det och köp det rabatterade Switch 2-versionen.

Du behöver inte längre ha det fysiska spelet för att switch 2-versionen läggs inte som ett DLC utan är en stand-alone nerladdning.

Mao, du får Hogwarts Legacy för 109 spänn

Gå till inlägget

ÄNNU BÄTTRE! 💸😍

! Redigera Citera
Permalänk
Majinbuu
Medlem
Skrivet av Aljonz:

Kan även tipsa om att låna Hogwarts Legacy på ett bibliotek, sätt i det och köp det rabatterade Switch 2-versionen.

Du behöver inte längre ha det fysiska spelet för att switch 2-versionen läggs inte som ett DLC utan är en stand-alone nerladdning.

Mao, du får Hogwarts Legacy för 109 spänn

Gå till inlägget

Hah nice, borde väl fungera för alla spel isf?

! Redigera Citera
Permalänk
PGR1985
Medlem
Skrivet av Aljonz:

Kan även tipsa om att låna Hogwarts Legacy på ett bibliotek, sätt i det och köp det rabatterade Switch 2-versionen.

Du behöver inte längre ha det fysiska spelet för att switch 2-versionen läggs inte som ett DLC utan är en stand-alone nerladdning.

Mao, du får Hogwarts Legacy för 109 spänn

Gå till inlägget

Gäller detta alla ”Switch 2 Edition” förresten?
Kan ju låna en uppsjö spel och få alla för 109 kronor styck, till exempel Zelda eller Kirby.

! Redigera Citera
Permalänk
PGR1985
Medlem
Skrivet av Majinbuu:

Hah nice, borde väl fungera för alla spel isf?

Gå till inlägget

Då är det bara att vända sig till närmsta bibliotek, eller sina vänner och få en uppsjö spel för 109 kronor. Tänk senaste Kirby eller Zelda Breath/Tears för det priset. 😍

! Redigera Citera
Permalänk
EndySWE
Medlem

Nej, det fungerar inte på alla spel tyvärr. Vet inte varför just Hogwarts laddar ner hela switch 2 versionen som ett separat virtual gamecard när man uppdaterar från fysiska utan krav att ha spelet isatt.

! Redigera Citera
Permalänk
PGR1985
Medlem
Skrivet av EndySWE:

Nej, det fungerar inte på alla spel tyvärr. Vet inte varför just Hogwarts laddar ner hela switch 2 versionen som ett separat virtual gamecard när man uppdaterar från fysiska utan krav att ha spelet isatt.

Gå till inlägget

Tack för klargörandet. 👍

! Redigera Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter Aktuella nyhetsdiskussioner
Nytt i forumet Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
Obesvarade