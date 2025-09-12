Lösgodis nyhet
Ok, så idag släpper vi en lösgodisnyhet på jobbet. Haribo Cherry Cola. Någonstans längs produktutvecklingens långa snåriga stig har det skett ett misstag.
Jag kan inte vara den enda som tycker det här ser ut som en... Ehm! Kuk...
En avlång fallos-form, med två kulor nertill. Såg ingen på Haribo det här och påpekade det under processen, eller är det jag som är extra barnslig?
Och sen är det tyska? Wtf
..:: trickeh2k ::..
Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2
Och sen är det tyska? Wtf
Haribo har väl alltid varit tyskt? Eller är du en av alla som trott att det är danskt?
The Owls Are Not What They Seem
Här har ni en till som mer än gärna hade snaskat girigt på en sån där.
Visst kan man tycka att den ser lite lustig ut men jag tycker inte man ska måla fan på väggen i onödan, finns nog större bekymmer att rikta sin uppmärksamhet mot.
❓ Saknar du Calle Johansson-Sundelius (och Victor Leijonhufvud)? 🎙️ Lyssna på podden Virtuellt och må gott!
Här har ni en till som mer än gärna hade snaskat girigt på en sån där.
Visst kan man tycka att den ser lite lustig ut men jag tycker inte man ska måla fan på väggen i onödan, finns nog större bekymmer att rikta sin uppmärksamhet mot.
Kanske medvetet också? De kommer säkert kunna få mycket gratis marknadsföring utav det.
I själva verket är den här forumposten en del i deras kampanj. Så anmäler självklart inlägget som smygreklam!!!!
En glad kalmarit boende på Gotland!
Haribo har väl alltid varit tyskt? Eller är du en av alla som trott att det är danskt?
Vad fan säger du, är det inte danskt? 💩 Hela mitt liv är en villfarelse
..:: trickeh2k ::..
Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2
Tror du har betingat dig att se kukar överallt. Det är kört!
Finns faktiskt något som heter pareidoli, det innebär att man ser bekanta former i slumpmässiga saker. För de flesta ser de typ Jesus i moln eller så. Nu verkar asociala medier leda till att vissa en slags gruppdynamisk associativ betingning som jag har märkt av. Där folk ser något snuskigt i vad som, ungefär som detta exemplet.
Ryzen 7 Gökboet Edition med gräddvisp och känsloregulator, Sapphire PÖLSA XTREM 7800XT PartyClown Edition med RGB-wienerkorv, MSI BARNKALAS 650 UNICORN HOWL med emotionellt stödchip, DDR5 32GB 6000MHz Fluffig Kattpäls Limited Edition med självvärmande moduler
Vad fan säger du, är det inte danskt? 💩 Hela mitt liv är en villfarelse
Tur att helgen är nära så du kan sätta dig i lugn och ro ta in allt nytt, decompressa sen så får vi se hur du mår nästa vecka
Tycker körsbärscola flarror låter grymt gott cherrycoke är den enda cola jag gillar blev en flaska nu efter jobbet det här.
The Owls Are Not What They Seem
Tycker verkligen inte det ser ut som en dolme. Var iaf inte intrycket när jag såg bilden innan jag läste texten.
Du menar att det här säger mer om trådskaparen än om godisen?
❓ Saknar du Calle Johansson-Sundelius (och Victor Leijonhufvud)? 🎙️ Lyssna på podden Virtuellt och må gott!
Tur att helgen är nära så du kan sätta dig i lugn och ro ta in allt nytt, decompressa sen så får vi se hur du mår nästa vecka
Tycker körsbärscola flarror låter grymt gott cherrycoke är den enda cola jag gillar blev en flaska nu efter jobbet det här.
Varför har jag och så många andra fått för oss att det är danskt? Misstänker att det kanske hänger ihop med godiset man köpte som ung pöjk, typ kloak och vad de nu hette. De kom ofta i danska förpackningar minns jag.
..:: trickeh2k ::..
Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2
Varför har jag och så många andra fått för oss att det är danskt? Misstänker att det kanske hänger ihop med godiset man köpte som ung pöjk, typ kloak och vad de nu hette. De kom ofta i danska förpackningar minns jag.
Tror att det är så enkelt som du skriver, det stod på danska på påsarna när man var liten så då antog man att det var från Danmark.
Offtopic:
Bonbon godiset för oss som kommer ihåg det var dock uppenbart danskt inget tyskar eller svenskar hade vågat sig på
The Owls Are Not What They Seem
Tror att det är så enkelt som du skriver, det stod på danska på påsarna när man var liten så då antog man att det var från Danmark.
Offtopic:
Bonbon godiset för oss som kommer ihåg det var dock uppenbart danskt inget tyskar eller svenskar hade vågat sig på <Uppladdad bildlänk><Uppladdad bildlänk>
Än mer oklar koppling till Haribo då :>
..:: trickeh2k ::..
Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2
OnT: Ja, kan se vad du menar, men inget jag själv hade reflektera över.
Alla ni som har problem med att äta den, är ni sådana som äter banan endast i bitar också eller?
😂🤣