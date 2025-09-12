Lösgodis nyhet

Bennii
Medlem
Ok, så idag släpper vi en lösgodisnyhet på jobbet. Haribo Cherry Cola. Någonstans längs produktutvecklingens långa snåriga stig har det skett ett misstag.

Jag kan inte vara den enda som tycker det här ser ut som en... Ehm! Kuk...

En avlång fallos-form, med två kulor nertill. Såg ingen på Haribo det här och påpekade det under processen, eller är det jag som är extra barnslig?

Ugly_Bob
Medlem

What in the name of everlasting f-k är det där?! Nej, bara nej... Hade dock gärna smakat den då den verkar stämma in med mina smakpreferenser men jag hade känt mig smutsig och förnedrad så länge som den där styggelsen befann sig i min mun.

Atilaa
Medlem

Tänker INTE stoppa en Cherry Fallos i min mun!

Men smaken låter god. Lär bara bli jobbigt att säga ”no homo” varje gång man ska äta en.

trickeh2k
Gnällkuk

Och sen är det tyska? Wtf

Pjotor
Medlem

Haha! Den är inte omskuren heller, det är ett som är säkert.

Sur Apan
Medlem
Skrivet av trickeh2k:

Och sen är det tyska? Wtf

Haribo har väl alltid varit tyskt? Eller är du en av alla som trott att det är danskt?

RiddarKatig
Medlem

Wow! Haribo körsbär är en av mina favoriter så här har ni en som kommer köra fallos i munnen ikväll! Finns det i handeln än?

Monki Rauklund
Medlem

Här har ni en till som mer än gärna hade snaskat girigt på en sån där.

Visst kan man tycka att den ser lite lustig ut men jag tycker inte man ska måla fan på väggen i onödan, finns nog större bekymmer att rikta sin uppmärksamhet mot.

LancelotSwe
Skärmdumpsmästare
Skrivet av Monki Rauklund:

Här har ni en till som mer än gärna hade snaskat girigt på en sån där.

Visst kan man tycka att den ser lite lustig ut men jag tycker inte man ska måla fan på väggen i onödan, finns nog större bekymmer att rikta sin uppmärksamhet mot.

Kanske medvetet också? De kommer säkert kunna få mycket gratis marknadsföring utav det.

I själva verket är den här forumposten en del i deras kampanj. Så anmäler självklart inlägget som smygreklam!!!!

Sebastian Lind
Medlem

🤷

trickeh2k
Gnällkuk
Skrivet av Sur Apan:

Haribo har väl alltid varit tyskt? Eller är du en av alla som trott att det är danskt?

Vad fan säger du, är det inte danskt? 💩 Hela mitt liv är en villfarelse

KoP
Medlem

Tycker verkligen inte det ser ut som en dolme. Var iaf inte intrycket när jag såg bilden innan jag läste texten.

Dragonflame
Medlem

Jag trodde också det var danskt
Att gå in o ett varuhus i danmark och se alla dessa olika påsar som aldrig kommer till sverige

Workout51
Medlem

Tror du har betingat dig att se kukar överallt. Det är kört!

Finns faktiskt något som heter pareidoli, det innebär att man ser bekanta former i slumpmässiga saker. För de flesta ser de typ Jesus i moln eller så. Nu verkar asociala medier leda till att vissa en slags gruppdynamisk associativ betingning som jag har märkt av. Där folk ser något snuskigt i vad som, ungefär som detta exemplet.

Knalle
Medlem

Den är god men konsistensen är värdelös, tuggig på ett jobbigt sätt och fastnar i tänderna.

Dragonflame
Medlem

Tagna i samma butik i fredrikshamn

Mums

Sur Apan
Medlem
Skrivet av trickeh2k:

Vad fan säger du, är det inte danskt? 💩 Hela mitt liv är en villfarelse

Tur att helgen är nära så du kan sätta dig i lugn och ro ta in allt nytt, decompressa sen så får vi se hur du mår nästa vecka

Tycker körsbärscola flarror låter grymt gott cherrycoke är den enda cola jag gillar blev en flaska nu efter jobbet det här.

Monki Rauklund
Medlem
Skrivet av KoP:

Tycker verkligen inte det ser ut som en dolme. Var iaf inte intrycket när jag såg bilden innan jag läste texten.

Du menar att det här säger mer om trådskaparen än om godisen?

trickeh2k
Gnällkuk
Skrivet av Sur Apan:

Tur att helgen är nära så du kan sätta dig i lugn och ro ta in allt nytt, decompressa sen så får vi se hur du mår nästa vecka

Tycker körsbärscola flarror låter grymt gott cherrycoke är den enda cola jag gillar blev en flaska nu efter jobbet det här.

Varför har jag och så många andra fått för oss att det är danskt? Misstänker att det kanske hänger ihop med godiset man köpte som ung pöjk, typ kloak och vad de nu hette. De kom ofta i danska förpackningar minns jag.

Sur Apan
Medlem
Skrivet av trickeh2k:

Varför har jag och så många andra fått för oss att det är danskt? Misstänker att det kanske hänger ihop med godiset man köpte som ung pöjk, typ kloak och vad de nu hette. De kom ofta i danska förpackningar minns jag.

Tror att det är så enkelt som du skriver, det stod på danska på påsarna när man var liten så då antog man att det var från Danmark.

Offtopic:
Bonbon godiset för oss som kommer ihåg det var dock uppenbart danskt inget tyskar eller svenskar hade vågat sig på

trickeh2k
Gnällkuk
Skrivet av Sur Apan:

Tror att det är så enkelt som du skriver, det stod på danska på påsarna när man var liten så då antog man att det var från Danmark.

Offtopic:
Bonbon godiset för oss som kommer ihåg det var dock uppenbart danskt inget tyskar eller svenskar hade vågat sig på <Uppladdad bildlänk><Uppladdad bildlänk>

Än mer oklar koppling till Haribo då :>

keffkebab
Backloggens befriare

Vem bryr sig om utseendet, varför göra godis av en så jäkla äcklig smak...

keffkebab
Backloggens befriare

OnT: Ja, kan se vad du menar, men inget jag själv hade reflektera över.

Alla ni som har problem med att äta den, är ni sådana som äter banan endast i bitar också eller?

Dragonflame
Medlem
Skrivet av keffkebab:

OnT: Ja, kan se vad du menar, men inget jag själv hade reflektera över.

Alla ni som har problem med att äta den, är ni sådana som äter banan endast i bitar också eller?

😂🤣

Dreijer
Medlem

Nej.

Managor
Medlem

Sålänge det är gott så! 😁

