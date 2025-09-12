Lösgodis nyhet

Ok, så idag släpper vi en lösgodisnyhet på jobbet. Haribo Cherry Cola. Någonstans längs produktutvecklingens långa snåriga stig har det skett ett misstag.

Jag kan inte vara den enda som tycker det här ser ut som en... Ehm! Kuk...

En avlång fallos-form, med två kulor nertill. Såg ingen på Haribo det här och påpekade det under processen, eller är det jag som är extra barnslig?